Казино и букмекеры: особенности игорного бизнеса в Польше

Польша - одна из стран Восточной Европы, где легализован и развит азартный бизнес. Однако все не так просто, как может показаться на первый взгляд – в этой сфере есть много особенностей и нюансов.

Развлечения 24 при поддержке Cosmolot продолжают рассказывать о том, как устроен игорный бизнес в разных странах мира. На этот раз мы поговорим о Польше, особенностях здешнего законодательства касательно азартной сферы и нынешнем состоянии дел на азартном рынке.

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Законодательство

Регулятором азартных игр в Польше выступает Министерство финансов. Основной документ, регулирующий гемблинг в государстве – это Закон об азартных играх, принятый в 2009 году. Кроме него, применяют еще и другие документы, обеспечивающие управление игровым рынком. В нормативных актах прописаны основные правила и стандарты, которым должны следовать люди, занимающиеся деятельностью в сфере гемблинга.

Какие азартные игры разрешены в Польше



Казино в Польше / Фото Trivago

В Польше разрешены и регламентируются законом такие типы азартных игр: игры казино (рулетка, блэкджек, покер, игровые автоматы, бинго, баккара и так далее), ставки в тотализаторах и букмекерских конторах, лотереи. Некоторые из них имеют дополнительные ограничения. Например, в покер можно играть только в рамках турнира, организованном в казино, с участием не менее 10 игроков.

Также разграничивают разрешенные виды наземных и виртуальных азартных игр. К физическому сектору относят казино, букмекерские конторы и салоны для бинго. В онлайн-сектор входят только ставки и лотерея, что подпадает под государственную монополию.

Деятельность онлайн-казино в Польше запрещена. Несмотря на это здесь довольно много компаний-разработчиков, занимающихся созданием онлайн-слотов и работают на иностранный рынок.

Лицензирование

Лицензии в Польше выдают на открытие конкретного игорного заведения, а не ведения деятельности в сфере азартных игр в целом. Отдельно нужно лицензировать и игровые события, в частности покерные турниры.

Срок действия лицензии на казино, букмекерскую контору или салон для бинго – 6 лет, а на покерные турниры – 3 месяца, исключительно на время проведения конкретного события. В некоторых случаях лицензию могут отозвать.

Законом регулируется количество наземных казино и бинго-салонов в регионах, а потому не каждый сможет получить лицензию, даже при условии соответствия всем нормам. На каждые 250 тысяч населения в отдельном муниципалитете можно открыть только одно казино. Чтобы в регионе было 2 казино, нужно, чтобы там проживало 500 тысяч человек и так далее. Для открытия салона для бинго условия несколько лояльнее – разрешается одно заведение на каждые 100 тысяч населения.

Чтобы получить лицензию компания-оператор должна иметь зарегистрированный офис в Польше и подать пакет документов. Он должен содержать данные о компании, исчерпывающую информацию о будущем заведении, финансовый план инвестиций и другое.

Налоги

Азартные игры облагаются налогами согласно своему типу. Больше всего приходится платить операторам, которые предлагают карточные игры и игровые автоматы – для них налоговая ставка составляет 50% от дохода. Проведение покерных турниров и организация игр бинго облагается на 25%, тотализаторы и букмекерские конторы – на 12%, лотереи – на 10%.

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Гемблинг в Польше сегодня



Mariott Hotel & Casino в Варшаве / Фото Booking

Наземный рынок игорных заведений в Польше представлен девятью казино в Варшаве, Кракове, Вроцлаве и других городах. Также есть залы игровых автоматов и бинго-салоны, расположенные отдельно от крупных казино.

Наиболее распространенным на рынке азартных игр в Польше является букмекерский сегмент. Ставки на спорт довольно популярны, к тому же их можно сделать как онлайн, так и оффлайн. В стране работает государственный оператор Totalizator Sportowy, а также несколько частных компаний, предлагающих букмекерские услуги.

Проблемы польского игорного рынка

Из-за суровости законов, сложностей в процессе получения лицензии и довольно высоких налоговых ставок главной проблемой игровой индустрии Польши является серый рынок азартных игр. Особенно это касается онлайн-сектора. В польском интернете довольно много оффшорных казино и букмекерских сайтов. Министерство финансов пытается пристально следить за нарушителями закона, штрафовать их на крупные суммы и блокировать их сайты. Однако ситуация остается относительно стабильной.

Эксперты говорят, что качественное развитие местного игорного бизнеса возможно только при условии ослабления законов, которые его регулируют. Ограничивая возможности для бизнеса, регулятор самостоятельно создает предложение и спрос на "серые" азартные игры.

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