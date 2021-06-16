Казино та букмекери: особливості грального бізнесу в Польщі

Польща – одна з країн Східної Європи, де легалізований та розвинений азартний бізнес. Проте все не так просто, як може здатися на перший погляд – у цій сфері є багато особливостей та нюансів.

Розваги 24 за підтримки Cosmolot продовжують розповідати про те, як влаштований гральний бізнес у різних країнах світу. Цього разу ми поговоримо про Польщу, особливості тутешнього законодавства щодо азартної сфери та теперішній стан справ на азартному ринку.

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Законодавство

Регулятором азартних ігор у Польщі виступає Міністерство фінансів. Основний документ, що регулює гемблінг у державі – це Закон про азартні ігри, прийнятий у 2009 році. Окрім нього, застосовують ще й інші документи, що забезпечують управління гральним ринком. Загалом у нормативних актах прописані основні правила та стандарти, яких повинні дотримуватися люди, що займаються діяльністю у сфері гемблінгу.

Які азартні ігри дозволені в Польщі



Казино у Польщі / Фото Trivago

У Польщі дозволені та регламентуються законом такі типи азартних ігор: ігри казино (рулетка, блекджек, покер, гральні автомати, бінго, баккара тощо), ставки у тоталізаторах та букмекерських конторах, лотереї. Деякі з них мають додаткові обмеження. Наприклад у покер можна грати лише в рамках турніру, організованому у казино, за участі щонайменше 10 гравців.

Також розмежовують дозволені види наземних та віртуальних азартних ігор. До фізичного сектору відносять казино, букмекерські контори та салони для бінго. До онлайн-сектору входять лише ставки та лотерея, що підпадає під державну монополію.

Діяльність онлайн-казино у Польщі заборонена. Попри це тут є доволі багато компаній-розробників, що займаються створенням онлайн-слотів і працюють на іноземний ринок.

Ліцензування

Ліцензії у Польщі видають на відкриття конкретного грального закладу, а не ведення діяльності у сфері азартних ігор в цілому. Окремо потрібно ліцензувати й гральні події, зокрема покерні турніри.

Термін дії ліцензії на казино, букмекерську контору чи салон для бінго – 6 років, а на покерні турніри – 3 місяці, суто на час проведення конкретної події. У деяких випадках ліцензію можуть відкликати.

Законом регулюється кількість наземних казино та бінго-салонів у регіонах, а тому не кожен зможе отримати ліцензію, навіть за умови відповідності усім нормам. На кожні 250 тисяч населення у окремому муніципалітеті можна відкрити лише одне казино. Аби у регіоні було 2 казино, потрібно, щоб там мешкало 500 тисяч людей і так далі. Для відкриття салону для бінго умови дещо лояльніші – дозволяється один заклад на кожні 100 тисяч населення.

Щоб отримати ліцензію компанія-оператор повинна мати зареєстрований офіс у Польщі та подати пакет документів. Він має містити дані про компанію, вичерпну інформацію про майбутній заклад, фінансовий план інвестицій тощо.

Податки

Азартні ігри оподатковуються згідно зі своїм типом. Найбільше доводиться платити операторам, які пропонують карткові ігри та гральні автомати – для них податкова ставка складає 50% від доходу. Проведення покерних турнірів та організація ігор бінго оподатковується на 25%, тоталізатори та букмекерські контори – на 12%, лотереї – на 10%.

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Гемблінг у Польщі сьогодні



Mariott Hotel & Casino у Варшаві / Фото Booking

Наземний ринок гральних закладів у Польщі представлений дев'ятьма казино у Варшаві, Кракові, Вроцлаві та інших містах. Також є зали гральних автоматів та бінго-салони, розташовані окремо від великих казино.

Найбільш розповсюдженим на ринку азартних ігор у Польщі є букмекерський сегмент. Ставки на спорт доволі популярні, до того ж їх можна зробити як онлайн, так і офлайн. У країні працює державний оператор Totalizator Sportowy, а також кілька приватних компаній, що пропонують букмекерські послуги.

Проблеми польського грального ринку

Через суворість законів, складнощі в процесі отримання ліцензії та доволі високі податкові ставки головною проблемою гральної індустрії Польщі є сірий ринок азартних ігор. Особливо це стосується онлайн-сектору. У польському інтернеті є доволі багато офшорних казино та букмекерських сайтів. Міністерство фінансів намагається пильно слідкувати за порушниками закону, штрафувати їх на великі суми та блокувати їхні сайти. Проте ситуація залишається відносно стабільною.

Експерти говорять, що якісний розвиток місцевого грального бізнесу можливий лише за умови послаблення законів, що його регулюють. Обмежуючи можливості для бізнесу, регулятор самостійно створює пропозицію та попит на "сірі" азартні ігри.

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