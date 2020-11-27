Аукционный дом Hessink's в Нидерландах продал картину британского уличного художника Бэнкси "Птица с гранатой".

Картина "Птица с гранатой" таинственного художника Бэнкси ушла с молотка на аукционе в нидерландском городе Зволле, сообщает dpa international. Стоимость лота – 170 тысяч евро (более 5,5 миллионов гривен).

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Произведение искусства приобрел голландский коллекционер. К этому времени она была частью приватной коллекции Джейми Вуда, сына гитариста Rolling Stones Рони Вуда.



Кадр из документального фильма "Выход через сувенирную лавку", для которого Бэнкси дал интервью, но не показал лицо