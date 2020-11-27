Аукціонний будинок Hessink's продав картину британського вуличного художника Бенксі "Пташка з гранатою".

Картина "Пташка з гранатою" таємничого митця Бенксі пішла з молотка на аукціоні в нідерландському місті Зволле, повідомляє dpa international. Вартість лоту – 170 тисяч євро (понад 5,5 мільйонів гривень).

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Витвір мистецтва придбав голландський колекціонер. До цього часу вона була частиною приватної колекції Джеймі Вуда, сина гітариста Rolling Stones Роні Вуда.



Кадр з документального фільму "Вихід через сувенірну крамницю", для якого Бенксі дав інтерв'ю, проте не показав обличчя