Какая ирония: 10 фото, которые доказывают, что у вселенной действительно есть чувство юмора
2 февраля 2022 , 23:54Читати новину українською
Источник:Reddit
Иногда мы сталкиваемся со столь ироничными стечениями обстоятельств, что невольно возникает вопрос, действительно ли это было случайностью. Больше похоже на то, что это вселенная шутит над нами.
Конечно, нельзя утверждать, что такие ситуации – это работа высших сил, однако по-другому их объяснить трудно. Развлечения 24 подготовили курьезную подборку подобных совпадений, которые рассмешили соцсети.
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"Это была книга "Дрессировка собак для чайников""
Фото Reddit / tatom
"Надписи на футболках – "Будь другим""
Фото Reddit / yaketysack
"Мир окон"
Фото Reddit / Dwightshruteisanignorantlut
"Какая ирония. Диск 50 Cent теперь стоит 50 центов"
Фото Reddit / veeduber
"Кажется, я делаю что-то не так"
Фото Reddit
"И что теперь делать?"
Фото Reddit
"Эффект домино с мопедами Domino's"
Фото Reddit
"Ручка сломалась"
Фото Reddit / Simpsii
"Спрей против грызения"
Фото Reddit
"Назад в школу"
Фото Reddit / GreyFoxNinjaFan