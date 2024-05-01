Люди узнали, как на самом деле готовят гамбургеры в McDonald's, и были удивлены

Гамбургер - одна из самых популярных позиций в сети ресторанов McDonald's. И мы уверены, что каждый из вас хотя бы раз в жизни задавался вопросом: как он получается таким сочным и вкусным.

Завесу тайны приоткрыл ютуб-канал How It's Made (“Как это сделано”). Именно там показали процесс производства от начала и до конца.

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Закадровый голос рассказал, что говяжья котлета – это краеугольный камень гамбургера McDonald's, и все начинается с выбора говядины. По информации в ролике, как только говядина поступает на перерабатывающий завод, ее тщательно осматривают. Из мяса удаляют пленку, жир, хрящи и кости, после чего его отправляют в мясорубку.

McDonald's использует точную смесь говяжьих кусков, включая бедрышко, округлой частью и вырезкой, чтобы создать идеальный баланс вкуса и текстуры,

– объясняют в ролике.

Чтобы усилить вкус фарша, его смешивают с солью, перцем и другими приправами, чтобы "усилить вкус". Далее идет процесс, который называют порционированием и формированием. Благодаря ему, все котлеты получаются одного размера и толщины. Для этого используется специальная машина, куда отправляется фарш. Когда котлеты сформированы, их жарят, используя уникальный процесс под названием непрерывный гриль.

Гриль нагревается до высокой температуры, и котлеты обжариваются с каждой стороны в течение определенного времени. Этот метод помогает сохранить аромат и сок, придавая гамбургеру идеальный вкус. Затем котлеты помещают в шкаф для подогрева, который поддерживает идеальную температуру до тех пор, пока они не будут готовы к подаче,

– подчеркивается в ролике.

Реакция пользователей сети

Этот видеоролик вызвал недоумение у зрителей. Немало пользователей скептически отнеслись к тому, что им показали.

"Если это видео не одобрено McDonald's... Я не знаю, что это может быть за видео",

"Я считаю, что это видео невероятно вводит в заблуждение: более половины снятого материала не посвящена продуктам McDonald's, а является простыми видеоматериалами",

"Меня как будто пытаются загипнотизировать, повторяя одни и те же 5 строк снова и снова".

Ранее австралиец заявил, что никогда больше не будет есть McDonald's. К такому выводу он пришел, найдя старый чизбургер.

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