25 февраля выдающейся украинской поэтессе и писательнице Лесе Украинке исполнилось бы 150 лет. К ее юбилею Министерство культуры и информационной политики совместно с агентством Postmen создали тематическую инстаграм-маску. Пользоваться ею могут все желающие.

Маску для социальной сети решили создать, чтобы популяризировать фигуру Леси Украинки среди молодых людей и привлечь их к празднованию юбилея. В пресс-службе МКИП говорят, что 2021 год – это возможность говорить о жизни и творчестве выдающейся писательницы и раскрывать многогранность ее фигуры, в том числе и для молодежи.

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Как выглядит маска

Разработчики создали для пользователей инстаграма 3 образа, которые они смогут примерить. Каждый из них вдохновлен отдельным портретом Леси Украинки, а также ее одеждой и аксессуарами.

FemmeModern

Первый образ назвали FemmeModern, ведь Лесю Украинку считают едва ли не самой первой модернисткой и феминисткой. Чтобы передать ее нестандартные взгляды в инстаграм-маске, авторы добавили на фон фрагменты рукописи поэтессы. Также они использовали элементы черт лица и украшений Леси Петровны с ее самого известного портрета.



Инстаграм-маска FemmeModern ко дню рождения Леси Украинки / Коллаж МКІП

Блакитна троянда

Второй образ под названием "Блакитна троянда" более весенний, яркий и нежный. Главным его украшением стал венок из цветов на голове. Некоторые черты лица снова интересно выделили, а пространство дополнили графическими элементами.



Инстаграм-маска "Блакитна троянда" к юбилею писательницы / Коллаж МКІП

Саламандра

Этот образ привлекает своей простой и лаконичностью. Авторы говорят, что он символизирует проевропейскую позицию Леси Украинки. В этом фильтре сделали акцент на одежду писательницы, а также добавили минималистичное украшение в волосы.



Инстаграм-маска "Саламандра" ко 150-летию Леси Украинки / Коллаж МКІП

Чтобы воспользоваться маской и примерить образы Леси Украинки на себе, нужно открыть эту ссылку на мобильном устройстве.

Стоит отметить, что к юбилею писательницы МКИП проведет ряд мероприятий "150 имен Леси Украинки". В частности, художественный проект, открытие экспозиции, перформансы и дискуссии в Украинском доме. Кроме того, по этому случаю мир увидит первое полное нецензурированное собрание сочинений писательницы в 14 томах.