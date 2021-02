25–28 февраля состоится онлайн-фестиваль настольных ролевых игр KostiCONnect, который организует команда "Вечерние Кости". Фестиваль будет проходить на платформах Discord, Zoom и Twitch.

Что такое настольные ролевые игры

В настольных ролевых играх ведущий (Гейм Мастер) задает тон повествования, а участники придумывают своих персонажей, описывая их особенности и действия устно. События развиваются в соответствии с определенными правилами, в зависимости от игровой системы. Но выиграть или проиграть в настольных ролевых играх невозможно. Успех команды зависит от везения (когда игроки бросают кубики), сплоченности и фантазии.

Настольные ролевые игры на фестивале / Фото KostiCONnect

Настольные ролевые игры давно является частью массовой культуры. Их используют как элемент тимбилдинга и психологических тренингов, о них пишут культовые издания и рассказывают в популярных фильмах и сериалах. Например, каждый, кто смотрел "Гравити Фолз", "Симпсонов", "Теорию большого взрыва" или "Настоящего детектива", слышал об игре "Подземелья и Драконы".

Фестиваль KostiCONnect

"Вечерние Кости" – крупнейший канал о настольных ролевых играх на постсоветском пространстве. В мае 2019 года команда уже проводила первый в Украине фестиваль настольных ролевых игр, в этом году они решили пойти дальше и расширили масштабы в онлайн-формате.



Команда "Вечерние кости" – организаторы фестиваля / Фото KostiCONnect

Участники KostiCONnect смогут выбрать из сотен игр различных систем и жанров – D & D, Cyberpunk, Warhammer, Call of Cthulhu, Vampire: The Masquerade, GURPS, Blades in the Dark, Dungeon Crawl Classics, Savage Worlds и множество других.

Также в программе фестиваля есть десятки воркшопов и лекций от представителей хобби и индустрии. Здесь можно будет услышать и пообщаться с гейм-дизайнерами издательств Wizards of the Coast, Free League и других, с одним из авторов Mörk Borg Йоханном Нором, побывать на презентации издательства Kosti RPG – нового проекта канала "Вечерние Кости". И это лишь небольшая часть запланированных развлечений.



Настольные игры на фестивале / Фото KostiCONnect

В фестивале KostiCONnect можно принять участие и в роли ведущего, у нас уже зарегистрировались около ста Гейм Мастеров. А если вы хотите – можете показать свою уникальную игру, которую разрабатываете, прочитать лекцию, провести воркшоп и даже презентовать свой продукт или бизнес. На странице фестиваля открыта регистрация для всех желающих,

– рассказали организаторы.

Сколько это стоит

Есть 2 вида билетов – Онлайн-Билет и Турбо-Билет. Стоимость первого 150 гривен. В него входит доступ к Discord-серверу фестиваля, интервью, воркшопы, конференции, онлайн-игры, а также скидки, розыгрыши и тусовки.

Турбо-Билет стоит 1350 гривен. Тем, кто приобретет его, будет доступно все упомянутое выше, а также участие в эксклюзивных играх, вечеринке после фестиваля, и мерч-пак (футболка, значок, плакат). Билеты можно приобрести по ссылке.

Трейлер фестиваля KostiCONnect