25 лютого видатній українській поетесі та письменниці Лесі Українці виповнилося б 150 років. До її ювілею Міністерство культури та інформаційної політики спільно з агенцією Postmen створили тематичну інстаграм-маску. Користуватися нею можуть усі охочі.

Маску для соціальної мережі вирішили створити, аби популяризувати постать Лесі Українки серед молодих людей та залучити їх до святкування ювілею. У пресслужбі МКІП кажуть, що 2021 рік – це нагода говорити про життя і творчість видатної мисткині та розкривати багатогранність її постаті, зокрема й для молоді.

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Як виглядає маска

Розробники створили для користувачів інстаграму 3 образи, які вони зможуть приміряти. Кожен з них натхненний окремим портретом Лесі України, а також її одягом та аксесуарами.

FemmeModern

Перший образ назвали FemmeModern, адже Лесю Українку вважають чи не найпершою модерністкою та феміністкою. Щоб передати її нестандартні погляди в інстаграм-масці, автори додали на тло фрагменти рукопису поетеси. Також вони використали елементи рис обличчя та прикрас Лесі Петрівни з найвідомішого її портрету.



Інстаграм-маска FemmeModern до дня народження Лесі Українки / Колаж МКІП

Блакитна троянда

Другий образ під назвою "Блакитна троянда" більш весняний, яскравий та ніжний. Головною його прикрасою є вінок з квітів на голові. Деякі риси обличчя знову цікаво виділили, а простір доповнили графічними елементами.



Інстаграм-маска "Блакитна троянда" до ювілею письменниці / Колаж МКІП

Саламандра

Цей образ приваблює своєю простою та лаконічністю. Автори кажуть, що він символізує проєвропейську позицію Лесі Українки. У цьому фільтрі зробили акцент на одяг письменниці, а також додали мінімалістичну прикрасу у волосся.



Інстаграм-маска "Саламандра" до 150-річчя Лесі Українки / Колаж МКІП

Щоб скористатися маскою та приміряти образи Лесі Українки на собі, потрібно відкрити це посилання на мобільному пристрої.

Варто зазначити, що до ювілею письменниці МКІП проведе низку заходів "150 імен Лесі Українки". Зокрема мистецький проєкт, відкриття експозиції, перформанси та дискусії в Українському домі. Крім того, з цієї нагоди світ побачить перше повне нецензуроване зібрання творів письменниці у 14 томах.