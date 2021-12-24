Это провал: 12 человек, которые смастерили что-то своими руками, но лучше бы не делали этого
Источник:Reddit
Человеческая фантазия безгранична, но иногда она может сыграть плохую шутку. Разнообразные изобретения призваны сделать жизнь более комфортной, красивой или упростить ее, однако это удается не всегда.
Реализация некоторых из них вызывает не восхищение или желание повторить, а только один вопрос – "Зачем?". Люди, которым приходилось видеть что-то похожее, с удовольствием делятся своими и чужими произведениями в интернете. Именно для этого был создан отдельный раздел на развлекательном портале Reddit.
Это интересно И смешно, и страшно: 15 фото людей, которые игнорируют правила безопасности, как бессмертные
"Фу, как можно было такое придумать?"
Фото Reddit / rosieSpose
"Но в чем смысл?"
Фото Reddit / OGFunkmaster
"Это копия"
Фото Reddit / WerkusBY
"Это машина или лодка?"
Фото Reddit / splurgeoverthem
"Как испортить сумочку за 1000 долларов"
Фото Reddit / magikarpcatcher
"Это съедобный чехол для телефона из желейных конфет"
Фото Reddit / Jeremyrab
"Ремень из бутылки"
Фото Reddit / Sivemortenfan
"Кирпичная машина"
Фото Reddit / Giloncho
"Вот как мой папа установил маршрутизатор"
Фото Reddit / Waffles_and_Waffles
"Как арендодатель я не перестаю удивляться людям. Перед приездом новой жительницы я установил карнизы, но она все равно решила прибить шторы к стене"
Фото Reddit / bruce656
"С помощью простых инструментов и краски вы можете превратить старую и непригодную для использования дверь в новый и непригодный для использования стол"
Фото Reddit / gedaliyah
"Попытка сделать маску для лица из бюстгальтера"
Фото Reddit / jfoucault