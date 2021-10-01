Как это есть: 15 людей, которые поделились любимыми, но очень странными кулинарными сочетаниями

Кулинарные вкусы и предпочтения – это очень индивидуальное дело, ведь то, что невероятно нравится одному, может вызвать откровенное отвращение у другого. Однако есть такие блюда и продукты, которые не вызывают особого восторга у большинства людей.

Развлечения 24 подготовили подборку фото из соцсетей, где люди делятся собственными любимыми кулинарными сочетаниями, которые большинство из нас сочтет по меньшей мере странными. Глядя на них возникает два вопроса – как такое можно было придумать, и как можно это есть?

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"Лучшее комбо – картофель фри и мед"

Фото из инстаграма poppinbybrandi

"Это будет моим любимым лакомством – арбуз и фета"

Фото из инстаграма domesticated_metalhead

"Бекон в шоколаде"

Фото из инстаграма super__chops

"Пицца с бобами"

Фото из инстаграма beans.memes_

"Жена моего друга беременна. Сейчас ей хочется сладкого и острого одновременно. Это Oreo и сальса"

Фото Imgur / Addicted2Groove

"Моя подруга поливает попкорн кетчупом"

Фото Imgur / ArabManWithBigBeardYetNotATerrorist

"Орео в беконе"

Фото из инстаграма dtee_onthe_bge

"Мой босс ест пиццу с яблочным пюре"

Фото Reddit / Cuchini07

"Сладкий крем с чипсами"

Фото из инстаграма gurraponta

"Бургер с печеньем"

Фото из инстаграма outofplac3

"Мороженное с соевым соусом. Очень интересно"

Фото из инстаграма outofplac3

"Соленые огурцы в шоколаде"

Фото из инстаграма zolagabriellasantos

"Я захотела макарон и конфет одновременно, поэтому сделала сладкую пасту"

Фото Reddit / duralexyz

"Бобовые пончики"

Фото Redbubble / Smexmuffins

"Стейк, банан и кетчуп"

Фото Reddit / Worst_Lurker

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