Не такой уж и суровый: охранник Букингемского дворца эпично упал во время караула

29 августа 2024, 12:12
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Автор: Алена Захарова

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Охранники Букингемского дворца, как известно, сохраняют строгое поведение несмотря на то, сколько туристов пытаются вывести их из транса. Однако на этот раз вмешалась сама судьба.

Дело в том, что один из охранников Букингемского дворца во время несения караула случайно поскользнулся и упал.

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Все бы ничего, но неудобный момент снял турист из Ливерпуля, по имени Энтони Смит.

Я просто снимал наугад, и он просто упал. Мне пришлось пересмотреть видео, чтобы поверить в это,
– объяснил Смит.

В клипе видно, как охранник в высокой шапке и красном кителе идет, не останавливаясь, пока одна нога не теряет сцепление с землей и мужчина не приземляется на ягодицы. На заднем плане слышно, как очевидцы смеются над падением. К счастью, охранник не пострадал.

Тем временем королевский гвардеец быстро собрался с мыслями, поправил шляпу и форму, переставил винтовку и вернулся на позицию.

Охранник Букингемского дворца упал во время караула: смотрите видео

Многих людей этот случай с охранником дворца рассмешил, поскольку их, как известно, привыкли видеть незыблемыми и стойкими. Однако этот случай доказывает, что все мы люди и каждый из нас может упасть. Главное – быстро подняться и идти дальше.

Что известно об охранниках Букингемского дворца

По данным британской армии, охранники Букингемского дворца – это высококвалифицированные солдаты, которые охраняют внешнюю часть дворца королевской семьи. Их работа требует от них соблюдения нескольких правил, в частности:

  • охранников нельзя касаться, если кто-то это делает, они имеют право кричать на них,
  • охранники не могут улыбаться или свободно передвигаться во время несения службы,
  • после того, как они не двигаются по крайней мере 10 минут, они могут пройтись по улице, чтобы размять ноги и не потерять сознание.

Несмотря на строгие правила, члены Королевской гвардии получают начальную зарплату около 33 000 долларов, а льготы включают субсидированное питание, бесплатную медицинскую и стоматологическую помощь, а также недорогое жилье.