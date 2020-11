Накануне Эминем записал злобный дисс на Марка Цукерберга. Но оказалось, что рэпер в этом не участвовал. За него все сделали роботы!

На YouTube-канале Calamity AI выложили песню, которая поется голосом, похожим на голос Эминема, в которой предпринимателя называют ходячим компьютером, сравнивают с человеком, который "изобрел тосты" (что?!). Вот только это не Эминем, и вообще не человек.

Как сообщает The Next Web, Эминем не имеет никакого отношения к этому треку. Слова песни были написаны нейросетью GPT-3 – наиболее продвинутый алгоритм для генерации текстов. Авторы просто ввели название "Mark Zuckerberg diss in the Style of Eminem" (дисс на Марка Цукерберга в стиле Эминема") и нейросеть все сделала сама.

В словах нет никакого смысла, и это делает песню смешной, абсурдной, а местами даже злобной.

Марк Цукерберг – ты маленький интернет-клоун, у тебя девчачье имя, но ты шут. У тебя стеклянные глаза и ты очень волосатый. Ты очень мохнатый и становишься мохнатее с каждым днем. Завтра я сделаю твое фото в фотошопе, где ты будешь по-настоящему большим мохнатым пароходом,

– поет Нейроэминем

Над голосом поработал другой искусственный интеллект – Tacotron 2 (разработанный Google для синтеза речи), сделав его похожим на голос Эминема.

В итоге получился зарифмованный трек, хоть он и не до конца осмыслен, но его действительно можно принять за оригинал благодаря характерным интонациям и возгласам Эминема.

Слушайте дисс на Марка Цукерберга в стиле Эминема: