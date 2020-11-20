Эминем спел злобный дисс на Марка Цукерберга, но виноваты роботы: забавное видео
Накануне Эминем записал злобный дисс на Марка Цукерберга. Но оказалось, что рэпер в этом не участвовал. За него все сделали роботы!
На YouTube-канале Calamity AI выложили песню, которая поется голосом, похожим на голос Эминема, в которой предпринимателя называют ходячим компьютером, сравнивают с человеком, который "изобрел тосты" (что?!). Вот только это не Эминем, и вообще не человек.
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Как сообщает The Next Web, Эминем не имеет никакого отношения к этому треку. Слова песни были написаны нейросетью GPT-3 – наиболее продвинутый алгоритм для генерации текстов. Авторы просто ввели название "Mark Zuckerberg diss in the Style of Eminem" (дисс на Марка Цукерберга в стиле Эминема") и нейросеть все сделала сама.
В словах нет никакого смысла, и это делает песню смешной, абсурдной, а местами даже злобной.
Марк Цукерберг – ты маленький интернет-клоун, у тебя девчачье имя, но ты шут. У тебя стеклянные глаза и ты очень волосатый. Ты очень мохнатый и становишься мохнатее с каждым днем. Завтра я сделаю твое фото в фотошопе, где ты будешь по-настоящему большим мохнатым пароходом,
– поет Нейроэминем
Над голосом поработал другой искусственный интеллект – Tacotron 2 (разработанный Google для синтеза речи), сделав его похожим на голос Эминема.
В итоге получился зарифмованный трек, хоть он и не до конца осмыслен, но его действительно можно принять за оригинал благодаря характерным интонациям и возгласам Эминема.
Слушайте дисс на Марка Цукерберга в стиле Эминема:
Что такое дисс?Дисс-трек или дисс-песня (сокращение от слова "disrespect", что переводится как "обида" или "оскорблять") – песня, основной целью которой является словесно атаковать кого-то, как правило, другого художника. Следы разногласий часто является результатом существующей нарастающей вражды между двумя людьми; например, задействованные артисты могут быть бывшими членами группы или артистами на конкурирующих лейблах.
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