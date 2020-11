Напередодні Емінем записав злісний діс на Марка Цукерберга. Але виявилось, що репер в цьому не брав участі. За нього все зробили роботи!

На YouTube-каналі Calamity AI виклали пісню, яка співається голосом, схожим на голос Емінема, в якій підприємця називають ходячим комп'ютером, порівнюють з людиною, яка "винайшла тости" (що?!). Ось тільки це не Емінем, і взагалі не людина.

Як повідомляє The Next Web, Емінем немає жодного стосунку до цього треку. Слова пісні були написані нейромережею GPT-3 – найбільш просунутий алгоритм для генерації текстів. Автори просто ввели назву "Mark Zuckerberg diss in the Style of Eminem" ("діс на Марка Цукерберга в стилі Емінема") і нейромережа все зробила сама.

В словах немає жодного сенсу, і це робить пісню смішною, абсурдною, а місцями навіть злобною.

Марк Цукерберг – ти маленький інтернет-клоун, у тебе дівчаче ім'я, але ти блазень. У тебе скляні очі і ти дуже волохатий. Ти дуже волохатий і стаєш волохатішим з кожним днем. Завтра я зроблю твоє фото в фотошопі, де ти будеш по-справжньому великим волохатим пароплавом,

– співає Нейроемінем

Над голосом попрацював інший штучний інтелект – Tacotron 2 (розроблений Google для синтезу мови), зробивши його схожим на голос Емінема.

У підсумку вийшов зарифмований трек, хоч він і не до кінця осмислений, але його дійсно можна прийняти за оригінал завдяки характерним інтонаціям і вигукам Емінема.

Слухайте діс на Марка Цукерберга в стилі Емінема: