Емінем заспівав злісний діс на Марка Цукерберга, але винні роботи: кумедне відео
Напередодні Емінем записав злісний діс на Марка Цукерберга. Але виявилось, що репер в цьому не брав участі. За нього все зробили роботи!
На YouTube-каналі Calamity AI виклали пісню, яка співається голосом, схожим на голос Емінема, в якій підприємця називають ходячим комп'ютером, порівнюють з людиною, яка "винайшла тости" (що?!). Ось тільки це не Емінем, і взагалі не людина.
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Як повідомляє The Next Web, Емінем немає жодного стосунку до цього треку. Слова пісні були написані нейромережею GPT-3 – найбільш просунутий алгоритм для генерації текстів. Автори просто ввели назву "Mark Zuckerberg diss in the Style of Eminem" ("діс на Марка Цукерберга в стилі Емінема") і нейромережа все зробила сама.
В словах немає жодного сенсу, і це робить пісню смішною, абсурдною, а місцями навіть злобною.
Марк Цукерберг – ти маленький інтернет-клоун, у тебе дівчаче ім'я, але ти блазень. У тебе скляні очі і ти дуже волохатий. Ти дуже волохатий і стаєш волохатішим з кожним днем. Завтра я зроблю твоє фото в фотошопі, де ти будеш по-справжньому великим волохатим пароплавом,
– співає Нейроемінем
Над голосом попрацював інший штучний інтелект – Tacotron 2 (розроблений Google для синтезу мови), зробивши його схожим на голос Емінема.
У підсумку вийшов зарифмований трек, хоч він і не до кінця осмислений, але його дійсно можна прийняти за оригінал завдяки характерним інтонаціям і вигукам Емінема.
Слухайте діс на Марка Цукерберга в стилі Емінема:
Що таке діс?Діс-трек або діс-пісня (скорочення від слова "disrespect", що перекладається як "образа" або "ображати") – пісня, основною метою якої є словесно атакувати когось, як правило, іншого митця. Сліди розбіжностей часто є результатом існуючої наростаючої ворожнечі між двома людьми; наприклад, задіяні артисти можуть бути колишніми членами групи або артистами конкуруючих лейблів.
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