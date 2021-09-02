Элли, Геральт, Лара Крофт: как персонажи видеоигр выглядели бы в реальной жизни

Пользователи интернета часто используют нейросети для развлечения – чтобы заменить актеров в фильмах, заставить фотографии двигаться или посмотреть, как их любимые вымышленные герои выглядели бы, если бы действительно существовали.

На этот раз эксперименты проводили над персонажами популярных видеоигр. Пользователь портала Reddit с никнеймом mm2k2k опубликовал забавные коллажи, что показывают, какими эти герои могли бы быть в реальной жизни.

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Он создал их с помощью нейросети StyleCLIP, которая может превратить нарисованную картинку на изображение реального лица. Большинство коллажей действительно получились удачными и реалистичными, поэтому в целом технология хорошо справилась со своей задачей.

Натан Дрейк, Uncharted

Кратос, God of War

Элли, The Last of Us

Джоэл, The Last of Us

Хлои, Uncharted

Артур Морган, Red Dead

Солид Снейк, Metal Gear

Лара Крофт

Геральт из Ривии, The Witcher

Элой, Horizon Zero Dawn

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