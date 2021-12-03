История Скара-Брей

Древнее поселение Скара-Брей располагалось на территории современной Шотландии. Его нашли у залива Скейл на западном побережье одного из Оркнейских островов – Мейнленда. Это произошло в 1850 году после сильного зимнего шторма, в результате которого поверхность холма очистилась от травы.

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Скара-Брей считается наиболее хорошо сохранившимся поселением эпохи неолита, расположенным в Европе. Благодаря этому его вместе с другими достопримечательностями неолита на Оркнейских остовах внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и назвали "Британскими Помпеями".

Поселение состоит из 10 зданий, объединенных в кварталы. С помощью радиоуглеродного анализа выяснили, что люди жили в Скара-Брей с 3100-х до 2500-х годов до нашей эры. После смены климата жители покинули поселение.

Виртуальный тур по Скара-Брей

3D-модель поселения времен неолита Скара-Брей / Скриншот

Проект по созданию виртуального тура Скара-Брей воплотила в жизнь Организация охраны исторической среды Шотландии. 3D-модель была создана в процессе лазерного сканирования с использованием сверхбыстрых лазерных сканеров с высоким расширением.

Чтобы получить фотореалистичную модель, создали сотни изображений участка, а затем объединили их с трехмерными данными с помощью метода фотограмметрии.

Виртуальный тур позволяет подробно рассмотреть поселение / Скриншот

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