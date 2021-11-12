Компания Microsoft совместно с Министерством культуры и спорта Греции создала виртуальную копию Олимпии в том виде, в каком она была 2000 лет назад. Благодаря этому проекту в онлайн-режиме можно не только увидеть поселение, но и узнать, как проходили одни из первых Олимпийских игр.
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В виртуальном туре воссоздано 27 исторических и архитектурных памятников, среди них – храмы Зевса и Геры, стадион, гимназия, мастерская Фидия, Леонидайон.
Интерактивная карта позволяет пользователям интернета прогуляться по улицам и рассмотреть здания не только снаружи, но и внутри. К каждому из памятников прилагается краткая справка, в которой рассказывается, что это за здание, когда оно было построено, как его использовали и так далее.
Виртуальная карта Древней Олимпии / Скриншот
В разделе "Древние игры" можно подробно узнать об организации Олимпийских игр того времени. Каким было расписание, в каких видах спорта соревновались участники, где и как проходили соревнования, где спортсмены тренировались и отдыхали – все это и многое другое можно узнать с помощью карты.
Интерфейс сайта представлен на многих языках, в том числе на английском и русском. Кроме того, разработчики добавили аудиогид и видеотуры на английском и греческом языках.
Отправиться в виртуальное путешествие можно с помощью любого гаджета. Для этого нужно перейти на сайт проекта или скачать приложение Ancient Olympia для мобильных устройств.