Компанія Microsoft спільно з Міністерством культури та спорту Греції створила віртуальну копію Олімпії у тому вигляді, у якому вона була 2000 років тому. Завдяки цьому проєкту в онлайн-режимі можна не лише побачити поселення, а й дізнатися, як проходили одні з перших Олімпійських ігор.

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У віртуальному турі відтворили 27 історичних та архітектурних пам'яток, серед них – храми Зевса та Гери, стадіон, гімназія, майстерня Фідія, Леонідайон.

Інтерактивна карта дозволяє користувачам інтернету прогулятися вулицями та роздивитися будівлі не лише зовні, а й всередині. До кожної з пам'яток додається коротка довідка, у якій розповідається, що це за будівля, коли вона була побудована, як її використовували тощо.

Віртуальна карта Стародавньої Олімпії / Скриншот

У розділі "Древні ігри" можна детально дізнатися про організацію Олімпійських ігор того часу. Яким був розклад, у яких видах спорту змагалися учасники, де та як відбувалися змагання, де спортсмени вони тренувалися та відпочивали – про усе це та багато іншого можна дізнатися з карти.

Інтерфейс сайту представлений багатьма мовами, зокрема англійською та російською. Окрім того, розробники додали аудіогід та відеотури англійською та грецькою мовами.

Вирушити у віртуальну подорож можна за допомогою будь-якого гаджета. Для цього потрібно перейти на сайт проєкту або ж завантажити додаток Ancient Olympia для мобільних пристроїв.