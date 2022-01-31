Японская компания попросила фанаток не отправлять игровым персонажам подарки на День Валентина

В канун Дня святого Валентина японская компания Koei Tecmo, которая занимается выпуском видеоигр, попросила фанаток своих продуктов не присылать подарки игровым персонажам.

Профилем Koei Tecmo есть игры, события которых происходят в феодальные времена Японии и Китая. Целевой аудиторией этих продуктов является рекидзе – женщины и девушки, которые увлекаются историей Японии, поэтому особое внимание разработчики уделяют мужским персонажам, чтобы сделать их максимально привлекательными.

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Видеоигры Koei Tecmo известны привлекательными мужскими персонажами / Скриншот Koei Tecmo

Именно поэтому у видеоигр Koei Tecmo есть немало поклонниц, и в прошлые годы офис компании на день Валентина превращался в склад шоколада и валентинок, которые фанатки присылали персонажам игр и разработчикам. Однако в этом году их попросили воздержаться.

Представители компании аргументировали свою просьбу обстоятельствами, сложившимися из-за пандемии коронавируса. Получение подарков может стать проблематичным, поскольку сотрудники работают удаленно.

Учитывая сложности с получением посылок и возможные проблемы со здоровьем и безопасностью, в этом году мы с уважением откажемся от подарков на День святого Валентина,

– заявили в компании.

Однако поклонниц Koei Tecmo заверили, что отказ от подарков – это вынужденная, но временная мера. Как только эпидемиологическая ситуация в мире улучшится, эту милую традицию восстановят, чтобы все желающие могли поддержать и поблагодарить творцов любимых игр.

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