Профілем Koei Tecmo є ігри, події яких відбуваються у феодальні часи Японії та Китаю. Цільовою аудиторією цих продуктів є рекідзьо – жінки та дівчата, які захоплюються історією Японії, тож особливу увагу розробники приділяють чоловічим персонажам, аби зробити їх максимально привабливими.

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Відеоігри Koei Tecmo відомі привабливими чоловічими персонажами / Скриншот Koei Tecmo

Саме тому у відеоігор Koei Tecmo є чимало шанувальниць, і в минулі роки офіс компанії на Валентинів день перетворювався у склад шоколаду та валентинок, які фанатки надсилали персонажам ігор та розробникам. Однак, цього року їх попросили утриматися.

Представники компанії аргументували своє прохання обставинами, що склалися через пандемію коронавірусу. Отримання подарунків може стати проблематичним, через те що співробітники працюють віддалено.

Враховуючи складнощі з отриманням посилок та можливі проблеми зі здоров'ям та безпекою, цього року ми з повагою відмовимося від подарунків на День святого Валентина,

– заявили в компанії.

Проте шанувальниць Koei Tecmo запевнили, що відмова від подарунків – це вимушений, але тимчасовий захід. Як тільки епідеміологічна ситуація у світі покращиться, цю милу традицію відновлять, щоб усі охочі могли підтримати та подякувати творцям улюблених ігор.

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