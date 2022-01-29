Вместо того чтобы обрадоваться или растрогаться, будущий отец испугался за здоровье своей любимой, поставив себя в бессмысленную ситуацию. О ней рассказала пользовательница тиктока Ханна Алексис Грейс, которая и пыталась сообщить своему партнеру Чарли радостную новость.

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Девушка опубликовала скриншоты курьезной переписки с любимым. Ханна отправила ему фото положительного теста на беременность, добавив, что поняла, почему она плохо себя чувствует.

Озадаченный партнер, уточнил не шутит ли девушка , и получил отрицательный ответ: "Нет, меня буквально трясет. Я паникую". Это можно было трактовать по-разному, поэтому мужчина не догадался об ошибке. Также он спросил, знает ли еще кто-нибудь о положительном тесте, и Ханна ответила, что рассказала двум подругам.

Негативная реакция любимого успела расстроить девушку, но она все поняла, когда получила следующее сообщение.

Все хорошо, не паникуй. Нам придется самоизолироваться на 10 дней,

– написал парень.

Только тогда Ханна решила уточнить, что именно на фото, которое она отправила ему. "Чарли, я беременна", – объяснила девушка.

Курьезное видео стало вирусным в тиктоке. За 4 дня его посмотрели более 33 миллионов раз. Пользователей сети очень рассмешила ошибка:

"10 дней изоляции? Попробуйте 18 лет";

"Ох, это будет продолжаться дольше 10 дней, дорогие";

"COVID действительно пробрался повсюду";

"10 дней изоляции – это блестяще. Поздравляю вас обоих";

"Это действительно заставило меня смеяться вслух".