Сувениры пандемии: в Японии выпустили коллекцию игрушечных дезинфекторов для рук

Все мы с нетерпением ждем времени, когда пандемия коронавируса останется в прошлом и лишь некоторые ее атрибуты будут напоминать об этом ужасном периоде. Похоже, в Японии уже готовятся к новой эпохе.

Там установили капсульные игрушечные машины Gacha, в которых можно приобрести миниатюрные подставки для дезинфекции рук. Без сомнения они являются чрезвычайно знаковыми для настоящего.

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Сувениры пандемии

Машины Gacha – это автоматы, выдающие случайные маленькие коллекционные игрушки в пластиковом яйце.



Игрушка спрятана внутри капсулы / Скриншот с видео Jenny In Japan

Новинкой для заядлых игрушечных коллекционеров стала линейка, получившая официальное название "Талисманы антибактериальной дезинфекции". Они бывают 5 разновидностей: ножной насос с бутылкой в белом и черном цветах, серая подставка с автоматическим дозатором, белая подставка со спрей-флаконом, а также черная подставка с распылителем.



Игрушечные подставки для дезинфекции рук / Фото Jdream_k

Стоят игрушки по 300 иен (примерно 75 гривен) и все элементы неподвижны, а в бутылках на самом деле нет дезинфицирующего средства. В то же время игрушечный производитель отмечает, что их "куклы и фигуры могут делать вид, что живут, так же как и мы последние полтора года".

Несмотря на это, нетерпеливые поклонники разбирают игрушечные дезинфекторы из-за фактора новизны. Безусловно они имеют все шансы стать достойной достопримечательностью для эпохи COVID-19.