Там встановили капсульні іграшкові машини Gacha, в яких можна придбати мініатюрні підставки для дезінфекції рук. Без сумніву вони є надзвичайно знаковими для сьогодення.
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Сувеніри пандемії
Машини Gacha – це автомати, що видають випадкові маленькі колекційні іграшки в пластиковому яйці.
Іграшка захована всередині капсули / Скриншот з відео Jenny In Japan
Новинкою для завзятих іграшкових колекціонерів стала лінійка, що отримала офіційну назву "Талісмани антибактеріальної дезінфекції". Вони бувають 5 різновидів: ножний насос з пляшкою у білому та чорному кольорах, сіра підставка з автоматичним дозатором, біла підставка зі спрей-пляшкою, а також чорна підставка з розпилювачем.
Іграшкові підставки для дезінфекції рук / Фото Jdream_k
Коштують іграшки по 300 ієн (приблизно 75 гривень) і усі елементи нерухомі, а в пляшках насправді немає дезінфікуючого засобу. Водночас іграшковий виробник зазначає, що їхні "ляльки та фігури можуть робити вигляд, що живуть, так само як і ми останні півтора року".
Незважаючи на це, нетерплячі шанувальники розбирають іграшкові дезінфектори через фактор новизни. Безумовно вони мають усі шанси стати гідною пам’яткою для епохи COVID-19.