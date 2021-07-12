Правін виконує неймовірні трюки, які не під силу людині з язиком середнього розміру. Наприклад, він з легкістю може зруйнувати міф про те, що ніхто не може лизнути свій лікоть.

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Крім того, хлопець дістає язиком вище кінчика носа, і йому зовсім трішечки не вистачає до того, щоб торкнутися язиком свого ока.

Людина з найдовшим язиком у світі: дивіться відео

Язик Правіна на 7 міліметрів довший ніж в американця Ніка Стоберла, який з 2012 року вважався людиною з найдовшим у світі язиком (10,1 сантиметра). Попередній рекорд був встановлений британцем Стівеном Тейлором у 2002 році. Довжина його язика – 9,8 сантиметра.

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