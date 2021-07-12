Правин выполняет невероятные трюки, которые не под силу человеку с языком среднего размера. Например, он с легкостью может разрушить миф о том, что никто не может лизнуть свой локоть.

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Кроме того, парень достает языком выше кончика носа, и ему совсем немного не хватает до того, чтобы коснуться языком своего глаза.

Человек с самым длинным языком в мире: смотрите видео

Язык Правина на 7 миллиметров длиннее чем у американца Ника Стоберла, который с 2012 года считался человеком с самым длинным в мире языком (10,1 сантиметра). Предыдущий рекорд был установлен британцем Стивеном Тейлором в 2002 году. Длина его языка – 9,8 сантиметра.

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