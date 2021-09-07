В Японии создали образы стран-участниц Олимпиады-2020 в стиле аниме: как выглядит Украина

Японский проект Worldflags длительное время работал над созданием образов стран-участниц Олимпийских игр в Токио в стиле аниме. Теперь своей очереди дождалась и Украина.

Украина глазами японцев

Украинского аниме-героя представили в инстаграме проекта через 3 года после начала работы. Его назвали Шевченко.

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Украинский Шевченко полностью готов! Участники World Flags называют его "Шева-кун". Это распространенная в Украине фамилия, а частицы "-нко", "-ко" означает "ребенок",

– так представили персонажа в инстаграме.



Образ Украины в стиле аниме / Иллюстрация World Flags

Реакция сети

Украинским пользователям понравился японский Шевченко. Они оставляли положительные комментарии под постом World Flags в инстаграме:

"Великолепная работа, спасибо! Привет из Украины";

"Это круто!";

"Невероятно";

"Красивый самурай-козак";

"Фантастически! Нравятся цвета и то, что вы использовали трезубец в качестве оружия";

"Украина! Спасибо!".

Также презентацию персонажа прокомментировал активист и координатор Free Hong Kong Centre Артур Харитонов в фейсбуке. Особое внимание он обратил на оружие героя – национальный трезубец. По его словам, это подтверждает, что другой герб Украине не нужен.

Текст публикации Артура Харитонова:

Наконец-то!

Японский проект Worldflags, что разрабатывает аниме-образы государств-участников Олимпиады 2021, почти через 3 года после начала работы представил свой взгляд на Украину.

Они дали ему имя Шевченко, попросили называть Шева-кун, и написали, что он из Киева.

Это единственный персонаж, имеющий столь уникальное оружие – наш трезубец. Что еще раз доказывает: Украине не нужен другой герб.

Сайт проекта со всеми странами: https://world-flags.org

Другие страны в стиле аниме

Польша

Польша в стиле аниме / Иллюстрация World Flags

Англия

Англия в стиле аниме / Иллюстрация World Flags

Австралия

Австралия в стиле аниме / Иллюстрация World Flags

Ирландия

Ирландия в стиле аниме / Иллюстрация World Flags

Греция

Греция в стиле аниме / Иллюстрация World Flags

Франция

Франция в стиле аниме / Иллюстрация World Flags

Италия

Италия в стиле аниме / Иллюстрация World Flags

Португалия

Португалия в стиле аниме / Иллюстрация World Flags

Германия

Германия в стиле аниме / Иллюстрация World Flags

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