Україна очима японців

Українського аніме-героя представили в інстаграмі проєкту через 3 роки після початку роботи. Його назвали Шевченком.

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Український Шевченко повністю готовий! Учасники World Flags називають його "Шева-кун". Це розповсюджене в Україні прізвище, а частинки "-нко", "-ко" означають "дитина",

– так представили персонажа в інстаграмі.



Образ України у стилі аніме / Ілюстрація World Flags

Реакція мережі

Українським користувачам сподобався японський Шевченко. Вони залишали схвальні коментарі під дописом World Flags в інстаграмі:

"Чудова робота, дякую! Привіт з України";

"Це суперово!";

"Неймовірно";

"Гарний самурай-козак";

"Фантастично! Подобаються кольори і те, що ви використали тризуб як зброю";

"Україна! Дякуємо!".

Також презентацію персонажа прокоментував активіст і координатор Free Hong Kong Centre Артур Харитонов у фейсбуці. Особливу увагу він звернув на зброю Шевченка – національний тризуб. За його словами, це підтверджує, що інший герб Україні не потрібен.

Текст публікації Артура Харитонова:

Нарешті!

Японський проєкт Worldflags, що розроблює аніме-образи держав-учасниць Олімпіади 2021, майже через 3 роки після початку роботи представив свій погляд на Україну.

Вони дали йому ім’я Шевченко, попросили називати Шева-кун, і написали, що він з Києва.

Це єдиний персонаж, що має настільки унікальну зброю – наш тризуб. Що ще раз доводить: Україні не треба інший герб.

Сайт проєкту з усіма країнами: https://world-flags.org

Інші країни у стилі аніме

Польща

Польща у стилі аніме / Ілюстрація World Flags

Англія

Англія у стилі аніме / Ілюстрація World Flags

Австралія

Австралія у стилі аніме / Ілюстрація World Flags

Ірландія

Ірландія у стилі аніме / Ілюстрація World Flags

Греція

Греція у стилі аніме / Ілюстрація World Flags

Франція

Франція у стилі аніме / Ілюстрація World Flags

Італія

Італія у стилі аніме / Ілюстрація World Flags

Португалія

Португалія у стилі аніме / Ілюстрація World Flags

Німеччина

Німеччина у стилі аніме / Ілюстрація World Flags

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