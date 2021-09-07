Україна очима японців
Українського аніме-героя представили в інстаграмі проєкту через 3 роки після початку роботи. Його назвали Шевченком.
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Український Шевченко повністю готовий! Учасники World Flags називають його "Шева-кун". Це розповсюджене в Україні прізвище, а частинки "-нко", "-ко" означають "дитина",
– так представили персонажа в інстаграмі.
Образ України у стилі аніме / Ілюстрація World Flags
Реакція мережі
Українським користувачам сподобався японський Шевченко. Вони залишали схвальні коментарі під дописом World Flags в інстаграмі:
- "Чудова робота, дякую! Привіт з України";
- "Це суперово!";
- "Неймовірно";
- "Гарний самурай-козак";
- "Фантастично! Подобаються кольори і те, що ви використали тризуб як зброю";
- "Україна! Дякуємо!".
Також презентацію персонажа прокоментував активіст і координатор Free Hong Kong Centre Артур Харитонов у фейсбуці. Особливу увагу він звернув на зброю Шевченка – національний тризуб. За його словами, це підтверджує, що інший герб Україні не потрібен.
Текст публікації Артура Харитонова:
Нарешті!
Японський проєкт Worldflags, що розроблює аніме-образи держав-учасниць Олімпіади 2021, майже через 3 роки після початку роботи представив свій погляд на Україну.
Вони дали йому ім’я Шевченко, попросили називати Шева-кун, і написали, що він з Києва.
Це єдиний персонаж, що має настільки унікальну зброю – наш тризуб. Що ще раз доводить: Україні не треба інший герб.
Сайт проєкту з усіма країнами: https://world-flags.org
Інші країни у стилі аніме
Польща
Польща у стилі аніме / Ілюстрація World Flags
Англія
Англія у стилі аніме / Ілюстрація World Flags
Австралія
Австралія у стилі аніме / Ілюстрація World Flags
Ірландія
Ірландія у стилі аніме / Ілюстрація World Flags
Греція
Греція у стилі аніме / Ілюстрація World Flags
Франція
Франція у стилі аніме / Ілюстрація World Flags
Італія
Італія у стилі аніме / Ілюстрація World Flags
Португалія
Португалія у стилі аніме / Ілюстрація World Flags
Німеччина
Німеччина у стилі аніме / Ілюстрація World Flags
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