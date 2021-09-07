Украина глазами японцев
Украинского аниме-героя представили в инстаграме проекта через 3 года после начала работы. Его назвали Шевченко.
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Украинский Шевченко полностью готов! Участники World Flags называют его "Шева-кун". Это распространенная в Украине фамилия, а частицы "-нко", "-ко" означает "ребенок",
– так представили персонажа в инстаграме.
Образ Украины в стиле аниме / Иллюстрация World Flags
Реакция сети
Украинским пользователям понравился японский Шевченко. Они оставляли положительные комментарии под постом World Flags в инстаграме:
- "Великолепная работа, спасибо! Привет из Украины";
- "Это круто!";
- "Невероятно";
- "Красивый самурай-козак";
- "Фантастически! Нравятся цвета и то, что вы использовали трезубец в качестве оружия";
- "Украина! Спасибо!".
Также презентацию персонажа прокомментировал активист и координатор Free Hong Kong Centre Артур Харитонов в фейсбуке. Особое внимание он обратил на оружие героя – национальный трезубец. По его словам, это подтверждает, что другой герб Украине не нужен.
Текст публикации Артура Харитонова:
Наконец-то!
Японский проект Worldflags, что разрабатывает аниме-образы государств-участников Олимпиады 2021, почти через 3 года после начала работы представил свой взгляд на Украину.
Они дали ему имя Шевченко, попросили называть Шева-кун, и написали, что он из Киева.
Это единственный персонаж, имеющий столь уникальное оружие – наш трезубец. Что еще раз доказывает: Украине не нужен другой герб.
Сайт проекта со всеми странами: https://world-flags.org
Другие страны в стиле аниме
Польша
Польша в стиле аниме / Иллюстрация World Flags
Англия
Англия в стиле аниме / Иллюстрация World Flags
Австралия
Австралия в стиле аниме / Иллюстрация World Flags
Ирландия
Ирландия в стиле аниме / Иллюстрация World Flags
Греция
Греция в стиле аниме / Иллюстрация World Flags
Франция
Франция в стиле аниме / Иллюстрация World Flags
Италия
Италия в стиле аниме / Иллюстрация World Flags
Португалия
Португалия в стиле аниме / Иллюстрация World Flags
Германия
Германия в стиле аниме / Иллюстрация World Flags
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