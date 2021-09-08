Я всегда начинаю с простого, – Ричард Морган о писательстве, адаптации Netflix и Черной Вдове

Талантливый человек талантлив во всем. Живой пример – британский писатель, автор комиксов и сценарист видеоигр Ричард Морган. В прошлые выходные автор посетил Украину и принял участие в фестивале поп-культуры Comic Con Ukraine 2021, где рассказал о работе над новым шутером-блокбастером студии Gunzilla Games, в команде которой он сейчас работает.

Что нужно знать о Ричарде Моргане

Бестселлер The New York Times "Видоизмененный углерод", адаптация романа компанией Netflix, работа над образом Черной Вдовы для Marvel Comics и сценарии к популярным видеоигр - лишь часть его достижений.

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Самая известная работа Ричарда Моргана – научно-фантастический роман "Видоизмененный углерод", вышедший в свет в 2002 году, и стал первой частью трилогии про Такеши Ковача, который живет в будущем, где межзвездные путешествия осущетсвляют с помощью перемещения сознания между телами. Права на экранизацию первой книги писатель продал за миллион долларов.

Еще популярнее "Видоизмененный углерод" стал в 2018 году, когда состоялась премьера одноименного сериала-адаптации от компании Netflix. В 2020 году вышел второй сезон сериала, а также спин-офф – аниме-мультфильм "Видоизмененный углерод: Восстановленный".

После успеха в научно-фантастическом жанре, Ричард Морган отправился в фэнтези и создал трилогию "Земля, пригодная для своих героев", по мотивам которой выпустили серию игр. Это не единственная точка соприкосновения Ричарда Моргана к миру гейминга. Он создавал сценарии и работал над разработкой видеоигр Crysis 2 и римейка Syndicate 2012 года. Сейчас он является частью команды Gunzilla Games и работает над новым проектом студии.

Отдельной страницей творчества Ричарда Моргана являются комиксы. Он сотрудничал с Marvel Comics и написал 2 минисерии комиксов про Черной Вдову, входивших в Marvel Knights – "Черная Вдова: Возвращение домой" и "Черная Вдова: Что они говорят о ней". В каждой из них было по 6 комиксов.

В интервью 24 каналу Ричард Морган рассказал о каждой из сфер своего творчества. Откуда писатель черпает вдохновение, доволен ли адаптацией своего произведения для телеэкранов и что ценит в работе с командой – об этом и многом другом читайте далее.



Ричард Морган на фестивале Comic Con Ukraine 2021 / Фото Кирила Емцова

Романы, комиксы, сценарии к играм. Вы успели поработать со всеми этими форматами. Какие преимущества и недостатки каждого из них? Если бы вам пришлось выбрать среди них что-то одно, что бы вы оставили?

К счастью, мне не нужно выбирать! На самом деле удовольствие от погружения в различные формы и выхода из них заключается в том, что можно акцентировать внимание на различных техниках, играть с различными инструментами или даже обзавестись новыми, без необходимости подчиняться только одному набору инструментов.

Работа в другой среде часто учит полезным и интересным вещам, которые невозможно понять, если застрять на чем-то одном. Это вопрос акклиматизации и приличной дозы скромности, пока вы учитесь и приобретаете опыт.

Вы пишете, как в жанре научной фантастики, так и в жанре фэнтези. Их часто путают, но несмотря на это между ними есть существенная разница. В каком из этих жанров вы чувствуете себя комфортнее, и почему?

Опять таки, я думаю, что это в основном про акклиматизацию. Когда я намеревался написать свою (ревизионистскую) фэнтезийную трилогию, мне понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к новым нормам. Мечи и топоры против высокотехнологичного оружия, лошади и парусные корабли против суборбитальных авиалайнеров и космических кораблей. Но мне удалось быстро освоиться.

После этих трех книг я вернулся к жесткой научной фантастике, и сначала это снова было немного странно, немного не так. Уловка состоит в том, чтобы искать человеческий фактор в персонажах и истории, а обо всем остальном можно позаботиться позже.

Поделитесь секретом – где найти идею для фантастических и фэнтезийных произведений в повседневной жизни? И что важнее, как развить ее и довести до конца, не потеряв запала?

Я бы хотел помочь, но это будет субъективным, и то, что работает для меня, необязательно будет работать для другого. Я всегда начинаю с чего-то простого – разговора в таверне, какой-то сцены между парой еще неопределенных персонажей. А потом я позволяю этой сцене определять их для меня.

Первый раздел "Стальных останков" сначала был буквально единственной основой для всей трилогии. Он был написан как отдельное автономное произведение под названием "Герой", и никаких планов по его расширению не было. Но Рингил был слишком хорошим, чтобы его потерять.

Что касается финиша – вам нужно просто иметь в виду хороший кульминационный (или хотя бы эмоциональный) финал, а затем постоянно направлять себя к нему. Вы можете преодолеть бурное открытое море и жуткую непогоду на этом пути, но продолжайте идти в пункт назначения. Ваши персонажи этого заслуживают, и вы тоже!

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Вашей дебютной работе "Видоизмененный углерод" было суждено стать самой популярной из всех, написаных вами. В следующем году роману исполняется 20. С критического взгляда – довольны ли вы этим произведением сегодня, и изменилось ли бы оно, если бы вы работали над ним сейчас?

Если я не ошибаюсь, Зеди Смит (английская писательница, – 24 канал) сказала, что ей было почти невыносимо возвращаться и пересматривать свои предыдущие работы.

Я бы не заходил так далеко, но, очевидно, что когда оглядываешься назад на то, что написал пару десятилетий назад, и видишь стилистические провалы и вещи, которые никогда бы не оставил такими сейчас, это заставляет содрогнуться. Особенно это касается неправильных догадок о будущем, к которым научная фантастика особенно чувствительна. Но знаете, на этом нельзя зацикливаться!



Дебютному роману Ричарда Моргана почти 20 лет / Фото Кирила Емцова

Мне кажется, что нужно позволить своей предыдущей работе стоять на своем и надеяться, что она состарится и дозреет, как хорошее марочное вино.

По вашему мнению, то, что вы описываете в своих книгах, например перемещение сознания между телами, действительно ждет человечество в будущем?

Я думаю, что основная концепция, лежащая в основе "Видоизмененного углерода", крайне маловероятна в ближайшем будущем. Сейчас мы даже не уверены, является ли цифровая модель правильным путем к пониманию сознания.

Несмотря на это, события книги происходят в будущем, спустя почти 400 лет от нашего времени. Поэтому это все равно, что спросить кого-то из дореволюционных Соединенных Штатов, думают ли они, что когда-нибудь появится более быстрый способ общения, чем гонцы на лошадях. В таком масштабе – кто может знать?

Творчество прекрасно тем, что каждый воспринимает его по-своему, но это восприятие часто не совпадает с видением самого автора. Насколько адаптация "Видоизмененного углерода" от Netflix соответствует вашему видению? Консультировались ли с вами в процессе создания сериала?

Да, мне очень повезло, что голливудский продюсер Лаэта Калогридис, которая выбрала книгу, является большой поклонницей и была полна решимости привлечь меня к делу с самого начала. Она отправляла мне первые черновики сценариев, видео кастингов и предложения для актеров. Мы обсуждали все возможные детали.

Конечно, у нее также было свое, очень четкое, видение того, что она хотела бы сделать, и иногда оно не совпадало с моим. Но она уважала книгу так, как это возможно. И когда я увидел, что она создала, это действительно было так, будто мое собственное представление воплотилось на экране!

Одновременно с тем, это не совсем мое видение, ведь оно также и ее, но это хорошее сочетание. Я считаю, что мне очень повезло увидеть, как такая уважительная адаптация моей работы вышла в свет.

Трейлер сериала "Видоизмененный углерод" от Netflix: смотрите видео

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Вы сделали свой вклад в развитие персонажа Черной Вдовы, когда работали с Marvel Comics, и безусловно имели собственное видение героини. Недавно в кинопрокат вышел фильм о ней. Понравилось ли вам, как там показали Наташу Романову? Что бы вы хотели изменить?

Мне, честно говоря, очень понравился фильм, но он все еще далек от моего видения Наташи (и Елены тоже). В конце концов, это фильм Marvel, созданный для детей, поэтому их видение Вдовы должно быть удобным и приемлемым для детей. Но моя версия Черной Вдовы для Marvel Knights была совсем не похожей.

Они позаимствовали у меня несколько инструментов для фильма, это правда. Но в процессе большинство из них исказили! Между тем, большая часть того, что я хотел бы видеть в "Черной Вдове", уже воплощено Шарлиз Терон в фильме "Атомная блондинка".



Ричард Морган – многогранный автор романов, комиксов и сценариев / Фото Кирила Емцова

Поговорим об играх. Сейчас вы являетесь частью команды Gunzilla Games и работаете над новым шутером-блокбастером. Будет ли в его сюжете что-то общее с Crysis 2 или римейком Syndicate, над которыми вы работали раньше?

Нет, это совершенно новый IP для целого поколения многопользовательских шутеров. В этом проекте мы планируем открыть по-настоящему новые горизонты, поэтому я не жду, что в нем будет много схожего с какой-то из этих игр.

Над своими книгами вы работаете самостоятельно, но создание сценария и разработка компьютерных игр – это команда работа. Это усложняет или облегчает задачу? Легко ли вам удается прийти к творческому консенсусу с другими членами команды?

Если откровенно, одна из вещей, которая мне больше всего нравится в работе над играми, – это совместный характер работы. Написание романов – довольно одинокий способ заработать на жизнь.

Зато, когда пишешь для игры, можно общаться с целой группой невероятно талантливых людей, и видеть, как они работают. Это, в свою очередь, также вдохновляет на работу, и потом вы двигаетесь по этому порочному кругу все выше. Что может быть веселее?



Ричард Морган приехал в Украину и пообщался с посетителями Comic Con Ukraine 2021 / Фото Кирила Емцова

Пандемия всколыхнула весь мир, и круто изменила наши жизни. Однако это стало не только сильным ударом, но и большим вдохновением для творческих людей, в том числе и писателей. Стивен Кинг уже поделился намерением написать роман о коронавирусе. Есть ли у вас схожие планы?

Нет, сейчас нет. Для меня вдохновение из реального мира – это то, что медленно проникает в мою работу. Например, события моей жизни, которые вдохновили меня на "Видоизмененный углерод", произошли за несколько лет до того, как я взялся за книгу.

Жизнь в условиях глобальной пандемии обязательно произведет влияние на меня и то, что я хочу написать, но скорее всего пройдет некоторое время, прежде чем вы заметите, как это проявится. Я думаю, что так во многих аспектах будет лучше – если планируешь приготовить что-то действительно вкусное, нужно дать материалу немного промариноваться!

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