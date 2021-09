Киевлян и гостей города ждет огромное количество событий. Среди них – концерты, юмористические вечера, варьете, театральные представления и джазовые шоу.

Представления театра-студии "Черный квадрат" – 8, 11, 15, 22 и 29 сентября



Выступление студии "Черный Квадрат" / Фото Caribbean Club

Гости Caribbean Club смогут насладиться вкусным ужином в сопровождении юмористических шоу театра-студии "Черный Квадрат". В этом месяце актеры покажут такие представления:

8 сентября – "Предварительные ласки";

11 сентября – "Секс на пляже – не только коктейль";

15 сентября – "Тестостерон или Пир Духа";

22 сентября – "Сексом дружбу не испортишь";

29 сентября – "Офис. Зажги в себе желание".

Концерт Aniko Dolidze Big Band – 9 сентября



Анико Долидзе / Фото Caribbean Club

9 сентября в концерт-холле прозвучат легендарные джазовые композиции Amapola, Moonlight serenade, It do not mean a thing, S Wonderful, Top Hat, White Tie and Tails в исполнении Aniko Dolidze Big Band.

По словам лидера коллектива, этот концерт станет квинтэссенцией программ Aniko Dolidze Big Band. Он зарядит слушателей мощной энергией свинга и позитивом, наполнит радостью и вдохновит на свершения. "Наша цель – сделать людей счастливыми", – поделилась Анико Долидзе.

Выступление Анико Долидзе: смотрите видео

Варьете "Рояль" – 10, 17 и 24 сентября



Варьете "Рояль" / Фото Caribbean Club

Варьете "Рояль" – это увлекательная смесь музыкальных и откровенных перформансов. Оригинальные аранжировки, живая музыка, красивые костюмы и соблазнительные танцовщицы каждый раз покоряют зрителей. Это шоу стоит увидеть хотя бы раз, однако гости часто возвращаются, чтобы насладиться им снова.

Создатели шоу обещают, что на сцене не будет пошлых постановок. Только легкий эротизм и утонченная сексуальность, что на один вечер перенесут гостей на свидание в Париж.

Стендап "Бабье лето" – 12 сентября

Cтендап-вечер от Ukrainian Stand-Up Agency – это смелый и откровенный юмор о том, что происходит с нами и вокруг нас. Жизненные ситуации, курьезы, проблемы, о которых пойдет речь, знакомы всем нам, поэтому смогут прикоснуться к сердцу каждого.

Зрители смогут послушать 4 комиков, известных участием в шоу "Рассмеши комика", "ГудНайт Клаб", "Комик на миллион" и другими. На сцену выйдут Иван Жорноклей, Андрей Бережко, Денис Кораблев и Слава Бу.

Концерт "Квартет Денниса Аду" – 13 сентября

"Квартет Денниса Аду" выступит с концертом Sunlight Above The Sky. Один из самых известных отечественных джазовых коллективов сыграет композиции из первого альбома Influences, а также из нового сборника Sunlight Above The Sky, который мир услышал в этом года.

Коллектив исполнит программу в стилях би-боп, хард-боп, свинг. Ее основой стали авторские аранжировки и музыка Денниса, написанная под влиянием творчества Dizzy Gillespie, Freddie Hubbard, Clifford Brown, Wayne Shorter и других.

Yiddish Jazz Show в исполнении певицы GOLDA и Freedom Ballet – 14 сентября



Yiddish Jazz Show / Фото Caribbean Club

Yiddish Jazz Show – музыкальное представление с элементами иммерсивного театра, где гость одновременно является и зрителем, и героем действа. Певица GOLDA (Татьяна Амирова), которая стала идеологом проекта, вместе с популярными украинскими джазовыми музыкантами находит новое прочтение забытым еврейским песням. Каждый, кто их услышит, – влюбится в эту музыку.

"Только здесь вас накормят, напоят, сводят на рынок и еще женят в придачу – все в лучших традициях одесских двориков. Мы буквально приглашаем вас в нашу квартиру в гости. Посидим вместе на кухне, заглянем в тайные комнаты, попрыгаем на диване и просто поговорим по душам. Все это в сопровождении живого джаз-бэнда и замечательной GOLDA", – рассказал о формате концерта режиссер-постановщик Павел Бондаренко.

Современный танго-спектакль ProstoTa – 18 сентября

Танцевальный перформанс ProstoTa стал первым в Украине танго-спектаклем. Его участниками являются не только танцовщики, но и музыканты, играющие вживую. Этот спектакль – воплощение замысла основательницы студии танцев GOLDANCE Светланы Шеветовской, музыкантов виртуоз-квартета KYIV TANGO PROJECT и танцевального театра WAVE. Режиссером спектакля стал известный хореограф-постановщик Алексей Бусько.

Концерт Павла Игнатьева – 19 сентября



Выступление Павла Игнатьєва / Фото Caribbean Club

Павел Игнатьев, виртуозный джазовый композитор, сыграет в Caribbean Club программу "Мелодия украинской души". Со сцены прозвучат авторские композиции, джазовые интерпретации украинских песен и мелодии украинских композиторов. Гости концерта смогут насладиться неповторимым звучанием фортепиано и попутешествовать по разным странам благодаря видеоряду на экране.

Концерт Евгения Хмары – 23 сентября

Композитор и пианист Евгений Хмара выступит с камерной программой. Посетители услышат не только известные композиции музыканта, но и новые шедевры, которые будут исполнены впервые. Благодаря роялю, струнному квартету, хангу и аккордеону атмосфера вечера станет незабываемой.

"Это будет очень теплый, я бы сказал семейный концерт. Хочу, чтобы все кто придет, получили удовольствие от дружеской атмосферы этого музыкального вечера", – поделился артист.

Шоу "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом" – 25 сентября

Шоу "Джаз для взрослых с Алексеем Коганом", что ежемесячно проходит в Caribbean Club, снова приглашает зрителей. Гости вечера будут познавать джаз вместе с Алексеем Коганом и виртуозными музыкантами Jazz in Kyiv Band. Они услышат правдивые истории создания легендарных джазовых композиций, интересные факты из жизни их творцов и многое другое.

Шоу SpeakEasy Jazz – 28 сентября



SpeakEasy Jazz / Фото Caribbean Club

Ретро-вечер SpeakEasy Jazz от авторов шоу "Эпоха Джаза" представит новую программу "В ритме буги". Посетителей приглашают в путешествие во времена Америки начала прошлого века.

Изюминкой вечера станет легендарная музыка "золотой эры джаза" – композиции Флетчера Гендерсона, Фэтс Уоллера, Бенни Гудмена, Каунта Бейси, Кеба Келловея, Джина Крупы, Кути Уильямса и музыка биг-бэндов. Танцевальное джаз-кабаре представит аутентичный джаз, линди хоп, буги-вуги, блюз и мамбо.

Концерт Karta Svitu – 30 сентября

Группа Karta Svitu сыграет первый большой сольный концерт в Киеве. В этом году коллектив сделал первые шаги в украинском шоу-бизнесе, выступив на главной сцене Atlas Weekend и устроив виртуальный музыкальный батл с мэром Киева. Теперь хит "Одного дня я стану мером" можно будет услышать вживую.

Karta Svitu представляет публике концертную программу, дополненную фирменными шутками от солиста Ивана Марунича. Слушатели услышат лайв-версию сингла "Квартира", на который вскоре выйдет клип, а также трек "Лопес", что уже звучит на самых популярных радиостанциях.



Первый сольный концерт Karta Svitu / Афиша Caribbean Club

