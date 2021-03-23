Ollie 540 – один из удивительных трюков, который Тони Хоук занес в свой список желаний еще в 1990-х годах. И ему удалось выполнить не только разворот на 540 градусов.

Тони Хоук – один из самых знаменитых скейтбордистов в мире и считается самой влиятельной фигурой в истории скейтбординга. Он вдохновил не одно поколение скейтбордистов, сделав этот вид спорта крутым и популярным

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На днях 52-летний скейтбордист опубликовал видео Ollie 540 – на нем он последний раз в жизни исполнил свой известный удивительный трюк с разворотом на 540 градусов, который изобрел 30 лет назад.

Ollie – это когда фигурист и доска вращаются без помощи рук. Число – это количество сделанных вращений. Например, Ollie 180 – доска и фигурист поворачиваются на 180 градусов. Ollie 540 вращается много раз, плюс еще половина. Фигурист должен снова приземлиться на доску, чтобы завершить трюк и продолжить, не падая.

По словам скейтбордиста, это его последний трюк, ведь новые падения могут навредить его здоровью. Выполнение трюка было сложной задачей и раньше – как показывают кадры, это довольно тяжелая работа. Поэтому Хоук выложил на своей странице в Инстаграм серию видео, которые были сняты на протяжении его карьеры.

Моя готовность неожиданно врезаться в плоское дно сильно ослабла за последнее десятилетие. Поэтому сегодня я решил сделать это еще раз... и больше никогда. Вы можете провести пальцем, чтобы увидеть ход этих попыток,

– подписал публикацию Хоук.

В своем твиттере скейтбордист сообщил, что уже стар для таких сложных маневров.

Недавно я сделал 720, и это была битва. Последний раз я делал это три года назад, но сейчас это намного сложнее, учитывая обстоятельства: недавно вывихнутые пальцы мешают делать захват, мое вращение замедлилось, поэтому мне нужно взлететь выше.