В Латвии инструктор по вождению придумал интересный способ защищаться от коронавируса. Вместо обычной медицинской маски или респиратора он использует маску для подводного плавания с аквалангом.

Учебный автомобиль с креативным инструктором заметили на улицах Риги очевидцы. Фото в своем твиттере опубликовал пользователь с никнеймом Wald_berg. На нем видно, что за рулем сидит водитель в респираторе, а рядом с ним – инструктор в маске аквалангиста, трубки от которой выведены в приоткрытое окно.

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Что здесь происходит?,

– написал мужчина в твитере.

С 1 марта в Латвии разрешили проводить практические уроки вождения при условии соблюдения мер безопасности. Инструктор и водитель должны носить защитные маски, поверхности нужно дезинфицировать, а автомобиль – проветривать между занятиями. Кроме того, инструктор должен вакцинироваться или раз в неделю сдавать тест на Covid-19.