В британском графстве Сомерсет полицейские задержали водителя, который двигался со скоростью 196 километров в час. Когда правоохранители спросили, куда он так спешит, мужчина ответил, что ездил стричься в Уэльс, и теперь возвращается домой.

Полиция остановила 29-летнего мужчину за превышение разрешенной скорости, но в процессе разговора они обнаружили еще 2 факта нарушения. Правоохранители заподозрили, что водитель находился в состоянии опьянения. Они провели тест, который показал, что мужчина действительно употреблял наркотики.

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Кроме того, причина поездки также не является абсолютно законной. Парикмахерские в Великобритании пока что закрыты из-за локдауна. А в соседнем Уэльсе их уже открыли, поэтому мужчина решил сьездить на стрижку туда. Правда, это считается нарушением карантина, ведь в Британии людям запрещено покидать дома без веских причин. Стрижка в перечень этих причин не входит.

Таким образом, мужчина совершил сразу 3 нарушения. Правоохранители арестовали его за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения. Будут ли выдвигать ему другие обвинения – пока неизвестно.