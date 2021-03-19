Андреас Флатан, что живет в штате Джоржия, США, работал в автосалоне. В конце осени он решил уволиться, потому что ему не нравилась рабочая атмосфера.

Когда мужчина написал заявление об увольнении, его руководителю Майлзу Уокеру это не понравилось – он ничего не сказал и закрылся в своем кабинете на целый час. В конце концов, босс подписал заявление, а Андреас отработал еще 2 недели, предусмотренные законодательством.

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Компания должна была выплатить мужчине последнюю зарплату в сумме 915 долларов (более 25000 гривен). Однако никаких денег он долгое время не получал. Андреас обратился к своему руководителю, чтобы узнать в чем дело. Бывший босс обвинил его в нанесении ущерба автосалону, и заявил, что все деньги ушли на его покрытие.

Озадаченный мужчина был вынужден сообщить о своей проблеме в Управление труда штата Джоржия. Его представители приняли сторону Андреаса, и обязали компанию выплатить ему задолженность.

Кульминация этой истории произошла вечером 14 марта. Андреас пришел домой и увидел возле своего дома огромную кучу копеек. Монеты оказались запачканы маслом, чтобы их было трудно собирать. Посмотреть, как это выглядело, можно на видео, которые девушка Андреаса опубликовала в инстаграме.

В этой куче было ровно 698 долларов (19,3 тысячи гривен). Это означает, что бывший работодатель до сих пор не выплатил мужчине всю сумму, и должен ему еще 217 долларов (6 тысяч гривен). Сейчас монеты хранятся у Андреаса в гараже. Он планирует отмыть их и поменять в банке на купюры.