Ollie 540 – один з дивовижних трюків, який Тоні Хоук заніс у свій список бажань ще у 1990-х роках. І йому вдалося виконати не лише розворот на 540 градусів.

Тоні Хоук – один з найзнаменитіших скейтбордистів у світі та вважається найвпливовішою фігурою в історії скейтбордингу. Він надихнув не одне покоління скейтбордистів, зробивши цей вид спорту крутим і популярним

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Днями 52-річний скейтбордист опублікував відео Ollie 540 – на ньому він останній раз в житті виконав свій відомий дивовижний трюк з розворотом на 540 градусів, який винайшов 30 років тому.

Ollie – це коли фігурист і дошка обертаються без допомоги рук. Число – це кількість зроблених обертань. Наприклад, Ollie 180 – дошка і фігурист повертаються на 180 градусів. Ollie 540 обертається багато разів, плюс ще половина. Фігурист повинен знову приземлитися на дошку, щоб завершити трюк і продовжити, не падаючи.

За словами скейтбордиста, це його останній трюк, адже нові падіння можуть зашкодити його здоров'ю. Виконання трюку було складним завданням і раніше – як показують кадри, це досить важка робота. Тож Хоук виклав на своїй сторінці в інстаграм серію відео, які були зняті протягом його кар'єри.

Моя готовність несподівано врізатися в плоске дно сильно ослабла за останнє десятиліття. Тому сьогодні я вирішив зробити це ще раз... і більше ніколи. Ви можете провести пальцем, щоб побачити хід цих спроб,

– підписав публікацію Хоук.

У своєму твітері скейтбордист повідомив, що вже старий для таких складних маневрів.

Я нещодавно зробив 720, і це була битва. Останній раз я робив це понад три роки тому, але зараз це набагато складніше, враховуючи обставини: нещодавно вивихнуті пальці заважають робити захоплення, моє обертання сповільнилося, тому мені потрібно злетіти вище.