Миллиардерша была возмущена своим портретом от культового художника: поднялся настоящий скандал

Самая богатая женщина мира Джина Райнхарт возмутилась своим портретом, который для нее нарисовал Винсент Наматжир. Все дошло до того, что женщина требует от Национальной галереи Австралии убрать ее портрет.

Несмотря на то, что женщина обладает значительным состоянием и является меценаткой галереи, там отвергают ее попытки снять картину художника.

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Какова позиция Национальной галереи Австралии

В галерее заявили, что приветствуют публичный диалог относительно своей коллекции и экспозиций. И добавили, что все работы призваны вдохновлять австралийцев "исследовать, чувствовать и изучать искусство".

С 1973 года, когда Национальная галерея приобрела "Голубые полюса" Джексона Поллока, ведется динамичная дискуссия о художественных достоинствах произведений, находящихся в национальной коллекции и экспонирующихся в галерее,

– говорилось в заявлении представителей галереи.

Изображение, которое, вероятно, не слишком льстит самой богатой женщине Австралии, является одним из многих портретов, представленных в столичной галерее в Канберре.



Портрет самой богатой женщины Австралии / Фото Shutterstock

Сейчас портрет миллиардерши висит рядом с изображениями королевы Елизаветы II и футболиста Адама Гудса и будет выставлен до 21 июля.

Художник Винсент Наматжир известен своими работами в жанре сатирического портрета. Он мастерски высмеивает людей во власти. Для художника это способ лишить представителей власти напыщенности из-за их титулов и влияния и показать их обычными людьми. Художник является правнуком выдающегося акварелиста Альбера Намаджири.