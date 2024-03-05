Израильтянка пришла на выборы, а выиграла в лотерею: как так случилось
Источник:Ynetnews.com
Женщина из Израиля выиграла в лотерею. Произошло это прямо в день выборов. По ее словам она вообще не планировала покупать билет в лотерею, но к ящику для голосования была длинная очередь, поэтому она решила провести время с пользой.
50-летняя женщина и 40-летний мужчина заняли первое и второе место в лотерее, состоявшейся в день выборов.
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Известно, что победительница живет в центральном Израиле, выиграла 30 миллионов шекелей (8,4 миллиона долларов) без учета налогов.
Вообще не планировала заполнять анкету. Я пришла проголосовать в день местных выборов и увидела, что там очень большая очередь. Решила вернуться на участок позже и пошла за покупками. По дороге в продуктовый магазин прошла мимо лотерейного киоска и купила бланк Lottomat. Я покупаю лотерейный билет только тогда, когда есть большие выигрыши,
– сказала счастливица.
Она отметила, что у нее было хорошее предчувствие. Она призналась, что ее семья привыкла жить скромно.
"Я планирую, чтобы моя семья продолжала так жить, планирую тратить деньги разумно и взвешенно. Я не чувствую, что нам чего-то не хватает. Мы простые люди, которые довольны нашей судьбой", – добавила она.
Победителю второго приза в 6 миллионов шекелей от той же лотереи за 40 лет, он также из центрального Израиля.Час додати барв у буденність! А допоможе у цьому слотокінг. Захопливі слоти, рулетки та карткові ігри чекають на вас. Подаруйте собі шанс поринути у гральний процес разом із перевіреним та надійним онлайн-казино.