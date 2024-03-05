50-летняя женщина и 40-летний мужчина заняли первое и второе место в лотерее, состоявшейся в день выборов.

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Известно, что победительница живет в центральном Израиле, выиграла 30 миллионов шекелей (8,4 миллиона долларов) без учета налогов.

Вообще не планировала заполнять анкету. Я пришла проголосовать в день местных выборов и увидела, что там очень большая очередь. Решила вернуться на участок позже и пошла за покупками. По дороге в продуктовый магазин прошла мимо лотерейного киоска и купила бланк Lottomat. Я покупаю лотерейный билет только тогда, когда есть большие выигрыши,

– сказала счастливица.

Она отметила, что у нее было хорошее предчувствие. Она призналась, что ее семья привыкла жить скромно.

"Я планирую, чтобы моя семья продолжала так жить, планирую тратить деньги разумно и взвешенно. Я не чувствую, что нам чего-то не хватает. Мы простые люди, которые довольны нашей судьбой", – добавила она.

Победителю второго приза в 6 миллионов шекелей от той же лотереи за 40 лет, он также из центрального Израиля.

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