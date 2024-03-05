Ізраїльтянка прийшла на вибори, а виграла в лотерею: як так сталося

Жінка з Ізраїлю виграла в лотерею. Сталося це просто у день виборів. За її словами вона взагалі не планувала купувати білет в лотерею, але до скриньки для голосування була довга черга, тому вона вирішила провести час з користю.

50-річна жінка і 40-річний чоловік посіли перше і друге місце в лотереї, що відбулася в день виборів.

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Відомо, що переможниця живе в центральному Ізраїлі, виграла 30 мільйонів шекелів (8,4 мільйона доларів) без урахування податків.

Взагалі не планувала заповнювати анкету. Я прийшла проголосувати в день місцевих виборів і побачила, що там дуже велика черга. Вирішила повернутися на дільницю пізніше і пішла за покупками. Дорогою до продуктового магазину пройшла повз лотерейний кіоск і купила бланк Lottomat. Я купую лотерейний білет тільки тоді, коли є великі виграші,

– сказала щасливиця.

Вона зазначила, що в неї було гарне передчуття. Вона зізналася, що її сім'я звикла жити скромно.

"Я планую, щоб моя сім'я продовжувала так жити, планую витрачати гроші розумно і виважено. Я не відчуваю, що нам чогось не вистачає. Ми прості люди, які задоволені нашою долею", – додала вона.

Переможцю другого призу в 6 мільйонів шекелів від тієї ж лотереї за 40 років, він також із центрального Ізраїлю.