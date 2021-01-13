Женщина показала в интернете фотографии и видео своей домашней любимицы. Они быстро стали вирусными и разошлись по сети, а ресницам собачки Мейбл уже завидуют все женщины в интернете.

20-летняя Кейтлин Бейкер живет в Уорикшире, что в Великобритании, вместе со своей собакой Мейбл породы кокер-спаниель. Недавно девушка создала для домашней любимицы аккаунты в социальных сетях Instagram и TikTok и начала публиковать милые фото и видео Мейбл, сообщают Развлечения 24.

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Больше всего пользователей сети поразили ресницы Мейбл. Они настолько длинные и подкрученные, что могут возникнуть сомнения в их натуральности. Однако, Кейтлин утверждает, что такими ресницами Мейбл одарила природа.







Собачка Мейбл с длиннющими ресницами покорила сеть / Фото Instagram

Однако самый большой фурор вызвало видео, которое владелица Мейбл опубликовала в TikTok. За 6 дней ролик собрал 7,3 миллиона просмотров и 2,3 миллиона лайков. Тиктокеры были в восторге от красоты Мейбл и оставили тысячи приятных комментариев: "Она похожа на персонажа Disney", "Эта милость добралась до глубины моей холодной души", "Она знает, что лучше Кардашьян".

В аккаунте Мейбл в ТikTok есть и другие видео, которые могут похвастаться десятками тысяч просмотров. Кажется, эта девочка станет новой интернет-звездой.