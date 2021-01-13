Жінка показала в інтернеті фотографії та відео своєї домашньої улюблениці. Вони швидко стали вірусними та розійшлись мережею, а віям собачки Мейбл уже заздрять усі жінки в інтернеті.

20-річна Кейтлін Бейкер мешкає у Ворикширі, що у Великобританії, разом зі своєю собакою Мейбл породи кокер-спанієль. Нещодавно дівчина створила для домашньої улюблениці акаунти у соціальних мережах Instagram і TikTok та почала публікувати фото та відео Мейбл, повідомляють Розваги 24.

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Найбільше користувачів мережі вразили вії Мейбл. Вони настільки довгі та підкручені, що можуть виникнути сумніви в їх натуральності. Проте, Кейтлін стверджує, що такими віями Мейбл обдарувала природа.







Собачка Мейбл з довжелезними віями підкорила мережу / Фото Instagram

Проте найбільший фурор викликало відео, яке власниця Мейбл опублікувала у TikTok. За 6 днів ролик зібрав 7,3 мільйона переглядів та 2,3 мільйона вподобань. Тіктокери були у захваті від краси Мейбл та залишили тисячі приємних коментарів: "Вона схожа на персонажа Disney", "Ця милість дісталася до глибини моєї холодної душі", "Вона знає, що краща за Кардаш'ян".

У акаунті Мейбл в ТikTok є й інші відео, які можуть похизуватися десятками тисяч переглядів. Здається, ця дівчинка стане новою інтернет-зіркою.