Литовская художница-карикатуристка Герта Бурбе настоящая звезда иллюстраций об отношениях. Ежедневно в своем Инстаграме она публикует новый рисунок истории одинокой половинки, которую все уже успели оценить и полюбить.

Источник: Instagram Герты Бурбе

Иллюстрации Герты Бурбе разлетелись по сети за несколько недель и это не удивительно, ведь в своих рисунках она освещает скрытые проблемы, которые базируются на общественных стереотипах. В работах Герты каждый может увидеть что-то свое.

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Первый рисунок она опубликовала в Инстаграм В начале января 2021 года. И впоследствии появилась целая серия о жизни и приключениях чудной, немножко нелепой, но милой одинокой половинки. И все у нее в жизни прямо как у людей.

На первый взгляд, картинки могут показаться веселыми, но если присмотреться – становится грустно. Грустноватые такие веселые картинки, в общем. Интересно то, что ее иллюстрации не нуждаются даже в словах.