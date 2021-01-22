Нью-йоркский художник скупает на барахолках дешевые, ненужные и незаконченные полотна и дорисовывает то, что ему заблагорассудится. А хочется рисовать ему портреты культмассовых персонажей: Чужого, Годзиллу, трансформеров, супербрата Марио, покемонов и тому подобное.

Дейв Поллот – художник из Нью-Йорка, известный своими переработанными картинами в экстравагантном стиле. Он находит никому не нужные произведения искусства и добавляет свои собственные штрихи – чаще всего пародии на поп-культуру – и тем самым устраняет разрыв между классическим и поп-артом. Читайте также Звезда тикток превращает любые интернет-комментарии в пронзительные песни: вирусные видео По мнению художника, дополненная картина должна производить впечатление полностью оригинальной работы, поэтому он копирует стиль каждого полотна.