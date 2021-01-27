Литовська художниця-карикатуристка Герта Бурбе справжня зірка ілюстрацій про стосунки. Щодня у своєму інстаграмі вона публікує новий малюнок історії одинокої половинки, яку всі вже встигли оцінити та полюбити.

Джерело: Instagram Герти Бурбе

Ілюстрації Герти Бурбе розлетілися мережею за декілька тижнів і це не дивно, адже у своїх малюнках вона висвітлює приховані проблеми, які базуються на суспільних стереотипах. В роботах Герти кожен може побачити щось своє.

Читайте також Художник скуповує невідомі картини та вписує туди найнесподіваніших персонажів

Перший малюнок вона опублікувала в інстаграм на початку січня 2021 року. І згодом з'явилася ціла серія про життя і пригоди чудної, трошки безглуздої, але милої одинокої половинки. І все у неї в житті прямо як у людей.

На перший погляд, картинки можуть здатися веселими, але якщо придивитися – стає сумно. Сумнуваті такі веселі картинки, загалом. Цікаво те, що її ілюстрації не потребують навіть слів.