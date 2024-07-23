Трамп в наручниках, Путин в платье, Байден в инвалидной коляске: как ИИ видит политиков на подиуме
Источник:Илон Маск
Илон Маск опубликовал на платформе X видео, где мировые лидеры представлены в необычных образах, созданных искусственным интеллектом. Видео набрало 130 миллионов просмотров и вызвало бурные обсуждения в сети.
В ролике, в частности, можно увидеть Дональда Трампа в тюремном комбинезоне Louis Vuitton, Путина в красочном платье, а также самого Маска в различных экстравагантных костюмах. Публикация уже собрала более 29 000 комментариев.
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Как ИИ изобразил политиков на подиуме
На своей странице X Илон Маск поделился видео от Interdimensionaltv, которое посмотрели более 130 миллионов раз.
Пришло время для показа мод с искусственным интеллектом,
– подписал видео Маск.
На видео изображены выдающиеся мировые лидеры в необычных образах:
- Дональд Трамп в оранжевом тюремном комбинезоне Louis Vuitton;
- Папа Римский в белом пальто с сумочкой в тон;
- Путин в красочном дизайнерском платье;
- а сам Маск – в маленьких трусах с буквой "X" и в скафандре Tesla.
Как ИИ видит политиков на подиуме: смотрите видео
Также на видео "засветился" Ким Чен Ын в костюме рэпера, генеральный директор Apple Тим Кук, который носит iPad на шее и Барак Обама, примеривший образы бейсболиста, гладиатора, рыцаря и многих других.
Публикация на платформе X собрала более 29 000 комментариев, включая шутки о Байдене в инвалидной коляске и Марка Цукерберга как ящерицу.
Также ИИ не обошел и вице-президента Камалу Харрис, которая также прошлась по подиуму.
ИИ показал показ мод с политиками / Фото Interdimensionaltv