Стены, кровать и даже ванна: искусственный интеллект показал двухэтажный дом из роллов

В сети появилось видео, которое показывает уникальный двухэтажный дом, о котором мечтают многие любители роллов и суш. Хотя, можем с уверенностью сказать, что "вкусный" дизайн жилья не оставит равнодушным даже противников этого блюда.

Увидеть дом из роллов стало возможным благодаря искусственному интеллекту.

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На кадрах, которые завирусились в сети видно двухэтажный дом, построенный из суши и роллов. Он выглядит как настоящий архитектурный шедевр, сочетающий в себе креативность и кулинарное искусство.

Как выглядит дом из роллов: смотрите видео

Пользователи активно обсуждают это видео, поражены нестандартным подходом к дизайну. Вот, что люди пишут в комментариях:

"Сон, когда худеешь".

"Они забыли про горячую ванну с соевым соусом!".

"Дом мечты".

"Да, но за 2 суток ты бездомный".

Аккаунт ifonly.ai в Instagram привлекает внимание благодаря своим инновационным использованием искусственного интеллекта для создания оригинального контента. На странице можно увидеть различные изображения и видео, которые демонстрируют возможности AI в творчестве, дизайне и визуальных эффектах. Аккаунт регулярно публикует креативные проекты, показывающие, как искусственный интеллект может быть использован для генерации новых, иногда неожиданных, идей и концепций.