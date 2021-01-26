Пес породы корги Картье из Таиланда настолько драматичный, что он притворился мертвым, лежа в луже "крови", напугав до смерти своих хозяев.

Источник: Bored Panda

Корги считаются забавными собаками, поскольку то что они делают действительно смешно. Как вот, например, Картье – озорной и хитрый пес. На прошлой неделе этот драматический пес "инсценировал" свою собственную смерть, используя сироп.

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Владельцы кафе Bla Bla-boo Premium Dog Cafe в Аюттхае, Таиланд, выпустили Картье на прогулку, после которой обычно он возвращается в свой дом. Однако по прошествии определенного времени хозяева не нашли его на обычном месте и забеспокоились о его местонахождении. Обыскав помещение, они нашли его на кухне своего кафе.

Хозяева Картье пережили шок, когда их корги был найден лежащим в "луже крови". Рядом с ним был даже "окровавленный" нож, что наводило на мысль о чем-то страшном. Но впоследствии, когда паника прошла, они увидели рядом с "жертвой" открытую пустую бутылку от красного сиропа.

Так что все обошлось, Картье просто опрокинул бутылку с сиропом и повалялся в ней.



Коргі інсценував свою смерть / фото Bored Panda



Коргі інсценував свою смерть / фото Bored Panda



Коргі інсценував свою смерть / фото Bored Panda