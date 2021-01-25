Отдыхающие, которые поднимались на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Румынии, сняли на видео напряженный момент – из леса выбежал медведь и начал преследовать одинокого лыжника, что в тот момент спускался по склону.

Источник: Digi24

Медведь ворвался на склон румынского горнолыжного курорта "Предял" и начал преследовать одинокого лыжника.

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Инцидент заметили и сняли на видео люди, которые поднимались на кресельной канатной дороге. Они пытались предупредить и помочь лыжнику советами.

Давай быстрее, давай быстрее! Давай, медведь за тобой гонится ! Давай быстрее! Не оглядывайся!,

– кричали люди на кресельной канатной дороге.

К счастью, инцидент закончился успешным бегством лыжника: по дороге он скинул с себя рюкзак и медведь отвлекся на него, на время, достаточное для того, чтобы человек смог убежать.

Прибывшие на вызов полицейские сообщили, что медведь убежал в лес, но власти рассматривают возможность переселения медведя, чтобы избежать будущих столкновений на склонах, поскольку это уже не первый случай, когда медведи посещают горнолыжные курорты, пугая отдыхающих.