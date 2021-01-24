Джейсон Хардести из Нового Орлеана, штат Луизиана, делится фотографиями со своей работы. Каждую пятницу водитель UPS публикует новое селфи со щенком.

Водитель службы доставки крупной североамериканской компании UPS Джейсон Хардести, из Нового Орлеана, США, каждую пятницу делится на своей странице в Instagram замечательными снимками собак, которых он встречает во время поездок. Делая селфи с песиками мужчина таким образом делает свою работу водителя UPS более интересной.

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Аккаунт Джейсона в Instagram сейчас насчитывает более 100 тысяч подписчиков.

На самом деле это произошло случайно. Можно сказать, что мне в голову пришла идея, когда я случайно решил взять собаку, чтобы сфотографироваться для развлечения, а потом просто разместил ее в своем Instagram. Я не ожидал, что получу от этого какое-то внимание, но фотография набрала около 100 лайков, а тогда я думал, что это много!,

– рассказал Джейсон Хардести в интервью Bored Panda.

На удивление я получил много положительных отзывов! Конечно, по сравнению с лайками и комментариями к некоторым из моих фотографий, которые я получаю сейчас, это почти ничего не значит, но тогда это казалось большим, и это мотивировало меня продолжать! Мой мотив продолжать двигаться в последнее время стал еще сильнее, учитывая те дни, в которых мы живем прямо сейчас. Я чувствую, что то, что я делаю, очень много значит для меня, потому что эти фотографии приносят много радости многим людям в эти темные времена.

Теперь, когда я думаю об этом, мне кажется, что я размещал все эти фотографии щенков в своем Instagram более 3 лет. Интересный факт! Каждую пятницу я выкладываю новую фотографию с новой собакой!