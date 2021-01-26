Пес породи коргі Картьє з Таїланду настільки драматичний, що він прикинувся мертвим, лежачи в калюжі "крові", налякавши до смерті своїх господарів.

Джерело: Bored Panda

Коргі вважаються кумедними собаками, позаяк те що вони роблять дійсно смішно. Як от, наприклад, Картьє – пустотливий і хитрий песик. Минулого тижня цей драматичний пес "інсценував" свою власну смерть, використовуючи сироп.

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Власники кафе Bla Bla-boo Premium Dog Cafe в Аюттхаї, Таїланд, випустили Картьє на прогулянку, після якої зазвичай він повертається у свою домівку. Однак після певного часу господарі не знайшли його на звичайному місці та занепокоїлися про його місцезнаходження. Обшукавши приміщення, вони знайшли його на кухні свого кафе.

Господарі Картьє пережили шок, коли їх коргі був знайдений лежачим в "калюжі крові". Поруч з ним був навіть "закривавлений" ніж, що наводило на думку про щось страшне. Але згодом, коли паніка пройшла, вони побачили поруч з "жертвою" відкриту порожню пляшку від червоного сиропу.

Тож все обійшлося, Картьє просто перекинув пляшку з сиропом і повалявся в ній.



Коргі інсценував свою смерть / фото Bored Panda



Коргі інсценував свою смерть / фото Bored Panda



Коргі інсценував свою смерть / фото Bored Panda